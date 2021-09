Fotoreportage: dit zijn de winnaars van de IEX Gouden Stier 2020

In januari van dit jaar maakten we de winnaars bekend van de IEX Gouden Stieren van 2020. Ze uitreiken bleek iets lastiger in coronatijd. Vorige week konden we de trofeeën, na negen maanden, eindelijk aan hun rechtmatige eigenaars overhandigen.

De IEX Gouden Stier is een onafhankelijke beleggersprijs die jaarlijks wordt uitgeloofd aan beleggersdiensten en -producten die in het afgelopen jaar uitzonderlijke prestaties hebben laten zien. Met "het afgelopen jaar" doelen we in dit geval op het kalenderjaar 2020, waarover de jury in december de prestaties heeft beordeeld. Het volledige juryrapport met alle winnaars kunt u hier lezen.

De genomineerden voor de IEX Gouden Stier zijn altijd de producten die wij, samen met onze onafhankelijke kennisparters, als Beste Keuze voor de consument hebben geselecteerd. Op de uitreiking van vorige week was de verrassing er natuurlijk wel af: de gebruikelijke spanningsopbouw konden we dan ook achterwege laten. Maar een IEX Gouden Stier win je niet elke dag, dus zetten we op een exclusieve locatie, hoog boven Amsterdam, de winnaars toch nog even in het verdiende spotlight.

Lees hier het juryrapport van de IEX Gouden Stier 2020

IEX-beurscommentator Arend Jan Kamp en aandelenanalist Niels Koerts, met hun IEX Beleggerspodcast genomineerd voor de Dutch Podcast Awards (stem vooral even op ze) warmden de zaal op met een paar kennis- en gewetensvragen: "Belegt u zélf eigenlijk in uw eigen producten?"

Het Duurzame Beleggingsfonds van het Jaar : NN Duurzaam Aandelenfonds

Op de foto: Hans Slob en Edwin Rietkerk

Uit het juryrapport: "Niet alleen behaalde het fonds in absolute zin het hoogste rendement over 2020, maar ook op het gebied van risico-rendementsverhouding kan dit fonds de beste papieren overleggen.”

Indextracker van het Jaar: ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld

Op de foto: Gerry Tol en Robert Leverink

Uit het juryrapport: "Een knappe prestatie om in een sector waar schaalgrootte een van de belangrijkste succesfactoren is, als relatief kleine aanbieder een product op de markt te brengen dat beter presteert dan menig concurrent.”

Mixfondsenrange van het Jaar: NN Dynamic Mix Funds

Op de foto: Siu Kee Chan en Paul Schofield

Uit het juryrapport: “Binnen alle profielen blonken de vijf Dynamic Mix Funds van NN in 2020 uit ten opzichte van de directe concurrenten.”

Crowdfundingplatform van het Jaar: GeldvoorElkaar.nl

Op de foto: Edwin Adams

Uit het juryrapport: “De combinatie van flexibiliteit in crisistijd en een geslaagde verbouwing van het online platform geven de doorslag.”

Turbo-aanbieder van het Jaar: BNP Paribas

Op de foto: Dirk-Jan Breeman en Rogier San Giorgi

Uit het juryrapport: “In de gewogen score over 12 criteria was BNP Paribas de enige partij die zichzelf wist te verbeteren ten opzichte van het vorige jaar.”

Online Vermogensbeheerder van het Jaar: Axento

Op de foto: Henk Molenaar en Laurens Leek

Uit het juryrapport: “Vermogensbehoud telt voor veel beleggers zwaarder dan winst en in het turbulente jaar 2020 leverde Axento van de vijf Beste Keuzes de beste prestatie op dat gebied.”

Vermogensbeheerder van het Jaar: Index capital

Op de foto: Remco Mattijssen en Paul Kramer

Uit het juryrapport: “Oog voor de wensen van de klant, gecombineerd met goede resultaten tegen lage kosten.”

Private Bank van het Jaar: InsingerGilissen

Op de foto: Herman van Dijk en Geert-Jan Kleijweg

Uit het juryrapport:“In de belangrijkste taak, het beheren van het vermogen van de klant, laat InsingerGilissen duidelijk de beste resultaten zien.”