Webinar Guy Boscart: handelen met Turbo's

We zitten in de derde week van de Slimste Belegger-competitie, volgend op de aankondiging van tapering door de Fed. Guy Boscart, de man achter beursinformatiesite US Markets, toonde maandag in een webinar hoe actief handelen met Turbo's eruit kan zien.

Boscart combineert Intermarket Analyse met technische analyse en houdt zijn Turbo's soms korter dan een dag, soms een paar weken. Langetermijnbeleggen komt voor hem neer op in en uit sector-ETF's stappen om "een cyclus van een maand of vier" mee te pakken. Hij vindt Turbo's "het beste product om kort op de bal te spelen als je de juiste hefboom kiest en weet wanneer je in- en uit moet stappen".

Intermarket Analyse

Wat doen de hot items uit de markt die je hebt geselecteerd (indices, grondstoffen, sectoren, valutamarkten, crypto etc.) ten opzichte van elkaar? Dat is de vraag die Intermarket analyse probeert te beantwoorden. "Als je daar ervaring in opdoet en connecties leert herkennen, kun je zien hoe het sentiment in de markt is," aldus Boscart.

Als de dollar bijvoorbeeld sterk wordt, profiteert olie maar gaat de houtprijs omlaag. Tussen de goudprijs en de andere edelmetalen is dan wel weer een sterke correlatie, maar grondstoffen bewegen onderling dus niet altijd synchroon.

Tips

Guy: "Neem de hele beleggingsbeslissing voor je instapt: bepaal je target en een eigen stoploss. Laat het niet helemaal doorzakken tot de stoploss van het product, houd zelf de controle. Weet tevoren welk verlies je kan lijden, en welke winst je wil pakken."

Guy noemde maandag ook vier waarden om van de volatiliteit op de beurs te profiteren als je het momentum te pakken hebt, waarvan we er hier één zullen onthullen. Voor de andere kunt u het webinar hier terugkijken.

"Rond de $80 zou je een shortpositie op olie kunnen overwegen, waarvan de prijs bijvoorbeeld kan gaan dalen als mensen eracher komen dat het benzinetekort in GB geen olie- maar een transportprobleem is. Bedenk hoeveel verlies je wil nemen, bijvoorbeeld $2 of $4. Leg de stoploss hoger, bijvoorbeeld op $92 en dan heb je genoeg ruimte tot aan je plafond om je beslissing te nemen."

Doe mee

Voor het volgende webinar op maandag 4 oktober, waarin langetermijnbelegger Jim Tehupuring laat zien hoe hij een kortetermijnspel aanpakt, kunt u zich hier gratis aanmelden.

Doet u nog niet mee met de competitie? Geen punt, dat kan nu namelijk ook nog. Elke week wordt een nieuwe weekwinnaar gekroond. Dus volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen.

