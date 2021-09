Inflatie loopt uit de hand, dollar ligt sterk, hogere opening verwacht

Wall Street sloot gisteravond verdeeld, van een overtuigende rebound was geen sprake. Beleggers in de VS maken zich in toenemende mate (terechte) zorgen over de inflatie en tonen zich wat sceptisch over het 'transitory' karakter van de geldontwaarding.

Daarbovenop is het traditionele politieke getouwtrek over het al dan niet verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond weer losgebarsten. Voormalig Fed-voorzitter en tegenwoordig minister van financiën Janet Yellen vervult haar nieuwe rol met verve en uit stevige taal:







Uiteindelijk sloot de Dow Jones ruim een kwart procent hoger, terwijl de S&P 500 er een winstje van 0,16% uit wist te persen. Tot slot de Nasdaq: de technologiebeurs moest opnieuw terug, en wel met een kwart procent. Dat is teleurstellend gezien het stevige verlies van eerder deze week. Een eerste, voorzichtige conclusie is dat de kou nog niet geheel uit de lucht is.



Ook in Azië toonden beleggers zich wat terughoudend, De Japanse Nikkei sloot marginaal hoger, de Hang Seng index verloor 0,9% en de Chinese CSI 300 wint 0,5%. De Chinese dienstensector heeft de groeifase weer herpakt, de inkoopmanagersindex over september kwam uit op 53,2 (van 47,5).

Een gemengd beeld in Azië , maar de Europese markten stevenen wel af op een licht hogere opening. Of dat ook voor Ajax geldt, is afwachten. De Amsterdammers hebben financieel een slecht jaar achter de rug en rapporteerden een nettoverlies over boekjaar 2020/2021 van ruim €8 miljoen.

De wekelijkse podcast van Arend-Jan, Niels en Coen, de IEX Beleggerspodcast, is genomineerd voor de Award van beste podcast in de categorie Zakelijk.

Puur infotainment dat elke week meer geïnteresseerde beleggers aan zich weet te binden.

Help IEX die Award in de wacht te slepen!

Stemmen op uw favoriete podcast kan hier (categorie: Zakelijk).

Advies, shorts en agenda

De AFM meldt deze shorts:

Wereldhave: 10,63%

Air France-KLM: 7,82%

Just Eat Takeaway: 4,61%

AMG Advanced Metallurgic Group 3,58%

Eurocommercial Properties: 2,66%

Pharming is inmiddels uit de top vijf van meest geshorte fondsen gevallen.

Adviezen

Alibaba: naar $254 van $326 en kopen - Bank of America ML

Agenda

00:45 Consumptieprijsindex Frankrijk (vlg) - sept

00:45 Producer and Import Price Indices Frankrijk - aug

00:45 Inflatie Frankrijk (vlg) - sept

00:45 Consumentenuitgave Frankrijk - aug

03:30 China Caixin manufacturing pmi - sept

07:00 Overheidsuitgaven VK - Q2

07:00 Investeringen ondernemingen VK - Q2

07:00 Betalingsbalans VK - Q2

09:30 Consumentenuitgaven VK - Q2

09:55 Werkgelegenheid Duitsland

09:55 Werkloosheid Duitsland

14:00 Inflatie Duitsland cpi - sept

14:30 BNP Verenigde Staten - aug

05:30 Werkloosheid VS - Unemployment Insurance Weekly Claims Report

Nog even dit





Fed-voorzitter Powell tapt nu toch uit een ander vaatje over de inflatie:





Fed Chair Powell calls inflation 'frustrating' and sees it running into next year https://t.co/QeR8AOAS9h — CNBC (@CNBC) September 29, 2021

De Amerikaanse dollar is aan een stevige opmars bezig:





A gauge of the dollar’s strength against major peers rose to the highest in almost 11 months on Wednesday https://t.co/xigNN4aFu4 — Bloomberg Markets (@markets) September 29, 2021

Het gênante traditionele gesteggel over het verhogen van het schuldenplafond in de VS kent een hoog déjà vu-gehalte:





The US debt ceiling needs to be raised https://t.co/tRk28DJ5Kc | opinion — Financial Times (@FT) September 29, 2021

En daarmee wordt ook weer een oud plan afgestoft:





The Biden administration could sidestep McConnell's refusal to pay America's bills by minting a $1 trillion platinum coin https://t.co/SXlaMtbf5P via @businessinsider — Martin Crum (@martinjancrum) September 29, 2021

Chiptekort is niet zomaar opgelost en er is niet zoiets als een quick fix, aldus Micron Technology:





Micron’s Earnings Show the Long Reach of the Chip Shortage. Why the Fix Won’t Be Quick. https://t.co/Zbg1yDYhRD via @BarronsOnline — Martin Crum (@martinjancrum) September 29, 2021

Bear market..?





Video shows two brown bears cozying up together, and then flopping over with their paws in the air pic.twitter.com/esipXvm3h4 — Reuters (@Reuters) September 29, 2021

Wij wensen u opnieuw een mooie (handels)dag!