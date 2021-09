IEX verhoogt advies Fagron naar Strong Buy Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De IEX Beleggersdesk heeft het advies voor Fagron verhoogd van Buy naar Strong Buy, bij handhaving van het koersdoel op €20.



Fagron behoort dit jaar met een koersverlies van 10% tot de zwakste broeders in de AMX. Het concern heeft de nodige tegenslagen voor de kiezen gehad: het afschalen van de zorg, hogere grondstofkosten en valutaire tegenwind. Maar dat is slechts tijdelijk, verwacht analist Niels Koerts. Volgens hem blijven de fundamentals voor de lange termijn sterk. Koerts wijst erop dat de medicijnbereider de enige speler is die wereldwijd actief is en opereert in een markt die op lange termijn blijft groeien. Door de recente koersdaling is het opwaarts potentieel voor het aandeel opgelopen tot 18%. "Voor mij reden om het advies met een trede te verhogen tot Strong Buy", schrijft hij in een analyse.



