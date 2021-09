Slotcall: Speculaties rond PostNL

Bericht delen via:

De overtuiging ontbrak vandaag op het Damrak, een kopie van hetgeen zich gisteren op Wall Street afspeelde. De Europese beurzen openden nog wel duidelijk hoger, maar gaandeweg de handelsdag raakte de fut er een beetje uit.

De AEX schommelde de laatste uren tussen kleine winsten en verliezen. ArcelorMittal, ASR en Heineken wisten er nog een noemenswaardig winstje uit te persen. Een negatieve rol was er onder andere voor Besi, Just Eat Takeaway, Philips en Unibail. De AEX sloot uiteindelijk een half procent in de min.

PostNL

PostNL sprong er vandaag op het Damrak enigszins uit. De Tjechische miljardair Daniel Kretinsky bouwt zijn belang in onze favoriete postbesteller steeds verder uit en heeft inmiddels ruim 15% in handen. De Tjech zit ook al in Royal Mail (13%), de Britse evenknie van PostNL: het grote speculeren kan beginnen.





ForFarmers

Veevoederproducent ForFarmers is al een tijdje uit de gratie bij beleggers. Het aandeel is, onder andere onder invloed van een uitstappende grootaandeelhouder, weggezakt tot amper €4.

Peter Schutte neemt in een analyse voor IEX Premium het aandeel nog eens onder de loep, stelt vast dat het dividendrendement inmiddels is opgelopen tot 7% en komt tot een afgewogen oordeel.

Intertrust

De eind vorig jaar aangetreden nieuwe topman van juridisch-administratief dienstverlener Intertrust dacht met de aangekondigde inkoop eigen aandelen van €100 miljoen wat te doen aan de erg lage waardering van het aandeel.

Hoewel welkom, is grootaandeelhouder Harbor Spring Capital volstrekt niet tevreden met louter die stap. Het hedge fund eist flink wat veranderingen. In een analyse bij IEX Premium wordt hier nader op ingegaan.

Fundamentele of technische analyse?

Het zijn twee verschillende takken van sport, of beter: twee wezenlijk verschillende manieren om beleggen te benaderen. En de uitkomst kan daarom zomaar haaks op elkaar staan.

Maar hoe zit het als de FA en TA het roerend met elkaar eens zijn? De Beleggersdesk heeft drie aandelen geïdentificeerd die zowel fundamenteel als technisch koopwaardig zijn. De kooptips zijn bij IEX Premium te lezen.

Deze 3 aandelen zijn zowel op basis van FA als TA koopwaardig https://t.co/0bkkoDIZZz via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) September 30, 2021

Wall Street

Beleggers op Wall Street hielden hun kruit goeddeels droog op de laatste handelsdag van het derde kwartaal. Zorgen genoeg, van politieke aard, inflatie, afkoelende economie en onrust rond China.

'Stock markets climb a wall of worry' zo luidt een oude Wall Street wijsheid. Welnu, zorgen genoeg, dus laat die klim maar komen. Vandaag even niet, althans, na twee uur handelen noteerden zowel de Dow Jones en de S&P 500 enkele tienden van een procent lager. De Nasdaq wist de voeten nog wel droog te houden met een plusje van 0,4%.

Rentes

De rentes kruipen verder omhoog, nog even en de tienjaarsrente in landen als Nederland en Duitsland staat op nul. Dat is nog steeds verre van 'normaal' maar geld toeleggen op het uitlenen van uw zuurverdiende spaargeld aan de overheid is ongewenst.

Brede markt

De AEX sloot uiteindelijk 0,5% lager



sloot uiteindelijk 0,5% lager Wall Street was de eerste handelsuren amper van zijn plek te krijgen en schommelde tussen ruwweg de nul en een half procent plus (Nasdaq)



was de eerste handelsuren amper van zijn plek te krijgen en schommelde tussen ruwweg de nul en een half procent plus (Nasdaq) De euro moest opnieuw wat inleveren tegenover de Amerikaanse dollar en daalde tot onder de 1,16



moest opnieuw wat inleveren tegenover de Amerikaanse dollar en daalde tot onder de 1,16 De VIX kalfde iets af maar blijft op een licht nerveuze stand van 22 noteren



kalfde iets af maar blijft op een licht nerveuze stand van 22 noteren Goud (+ 2%) en zilver (+ 5%) komen eindelijk tot leven



(+ 2%) en (+ 5%) komen eindelijk tot leven Olie : WTI en Brent stegen fractioneel, de natural gas future (nov'21) liep opnieuw wat harder op



: WTI en Brent stegen fractioneel, de natural gas future (nov'21) liep opnieuw wat harder op Bitcoin trok zich weinig van de onzekere aandelenmarkten aan en steeg tussentijds naar ruim $43k



Het Damrak

Adyen (- 3,2%) verliest sinds 23 september aan glans

(- 3,2%) verliest sinds 23 september aan glans Besi (- 2,3%) blijft sterk achter bij die twee andere chippers en moest inleveren, daar waar ASMI en ASML wel in de plus sloten

(- 2,3%) blijft sterk achter bij die twee andere chippers en moest inleveren, daar waar ASMI en ASML wel in de plus sloten Just Eat Takeaway (- 3,2%) heeft zijn pr-probleem nog altijd niet afdoende weten op te lossen

(- 3,2%) heeft zijn pr-probleem nog altijd niet afdoende weten op te lossen Shell (+ 0,9%) heeft recent een flinke inhaalslag gemaakt waarmee de waardering weer enigszins recht doet aan de vele kwaliteiten van het fonds

(+ 0,9%) heeft recent een flinke inhaalslag gemaakt waarmee de waardering weer enigszins recht doet aan de vele kwaliteiten van het fonds ABN Amro (+ 0,9%) is aan een indrukwekkende winstreeks bezig dankzij een minder guur renteklimaat

(+ 0,9%) is aan een indrukwekkende winstreeks bezig dankzij een minder guur renteklimaat AF-KLM (- 7,5%) blijft een beweeglijk fonds waarbij koersuitslagen van 5 - 8% 'zomaar' kunnen optreden. Schiphol wil per 2023 een tariefsverhoging doorvoeren van 40% (!), over inflatie gesproken...

(- 7,5%) blijft een beweeglijk fonds waarbij koersuitslagen van 5 - 8% 'zomaar' kunnen optreden. Schiphol wil per 2023 een tariefsverhoging doorvoeren van 40% (!), over inflatie gesproken... Intertrust (- 2,2%) krijgt opnieuw te maken met een ontevreden grootaandeelhouder en dat is gezien de belabberde prestatie op de beurs begrijpelijk

(- 2,2%) krijgt opnieuw te maken met een ontevreden grootaandeelhouder en dat is gezien de belabberde prestatie op de beurs begrijpelijk Op de lokale markt sprong wordt er flink gehandeld in UMG (+ 0,5%)





Adviezen

Euronext: naar €108 van €105 en naar houden van kopen - JPMorgan

KPN: naar €3 van €2,80 en houden - Morgan Stanley

Philips: naar €44 van €50 en houden - HSBC

UMG: naar €25 van €25 en naar kopen van houden - UBS

Agenda 1 okt

00:00 ABN Amro ex-dividend (€0,68 p/a)

00:00 China beurzen gesloten

14:30 Consumentenuitgaven VS - aug

16:00 ISM Mfg VS - sept

16:00 Construction spending VS - aug