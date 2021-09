Sectorrotatie: tech wordt tijdelijk ingeruild voor financials

Bericht delen via:

Beleggers lijken technologie-aandelen te dumpen, ten gunste van financials. Maar technisch is dit nog niet structureel.

De Amsterdamse beurs is nu voor de derde keer afgeketst op 800-puntengrens.

Sectorrotatie

Volgens analisten komt dat omdat techaandelen worden verkocht en ingeruild voor financials. Deze rotatie zou worden getriggerd door de rap oplopende rente.

Vandaag zoom ik in op de AEX. Verder beoordeel ik de korte en lange termijn plaatjes van ASML en ING.

Geen bewijs van structurele wisseling van de wacht

Vooralsnog is de voorkeur voor financials niet structureel. Voor de lange termijn is er nog geen sprake van outperformance van financials. Ook de afkeer voor tech is waarschijnlijk slechts van korte duur.

Ik zie technisch nog geen bewijs dat de wisseling van de wacht structureel is en zal doorzetten. De volgende technische signalen zijn daar verantwoordelijk voor:

ASML bezit, met een meerjarige uptrend, een zeer sterk momentum. De uptrend van ING is slechts anderhalf jaar oud. Daarvoor bewoog ING neerwaarts, het momentum is zwak.

Er zijn bij ASML geen oude toppen die een eventuele verdere koersstijging kunnen tegenhouden. ING komt wel veel oud-zeer tegen rond de toppen van €13,28 (van 3 augustus 2018) en €14,49 (van begin 2018).

ASML is een krachtige outperformer. ING kan de laatste maanden de AEX niet bijhouden, waardoor het aandeel achterop raakt

Lid worden van Tostrams?

Wenst u de nieuwe aankopen in uw mail te ontvangen? Wordt dan lid van de Tostrams-club. Alle portefeuillemutaties en koopsignalen zitten in het Tostrams-abonnement, dus voor abonnees.

Al voor €1 (voor de eerste maand) kunt u kennismaken met de Nederlandmodule van het Tostrams lidmaatschap. Klik op de button hieronder voor een actieabonnement.



AEX index nogmaals afgeketst op 800-puntengrens

De AEX-index heeft moeite met de 800-puntengrens. Na drie vergeefse pogingen moet de beurs eerst even door de knieën.

In het slechtste geval zakt de AEX richting 773,24 punten (de bodem van 20 september).

ASML test de steun van €715,70.

Korte termijn commentaar ASML

ASML vormt een lagere top binnen de stijgende trend, die verkoopdruk aangeeft. Het technische plaatje verpietert hiermee enigszins.

Bij een daling onder de steun van €715,70 (de bodem van 9 september) zou een verdere verzwakking optreden en wordt €649,70 het volgende neerwaartse koersdoel.

De dalende moneyflow signaleert dat beleggers kapitaal aan ASML onttrekken.



Lange termijn commentaar ASML

Op de lange termijn ligt ASML er technisch bezien nog prima bij. Toppen worden duidelijk boven voorgaande koerspieken gevormd en dat signaleert gretigheid onder beleggers.

Zolang de steun van €649,70 (de bodem van 16 februari) stand weet te houden, blijven we opwaarts kijken.

Ons eerste berekende koersdoel handhaven we op €800. Op wat langere termijn sluiten we hogere niveaus sluiten niet uit.

Ons laatste lange termijn koopadvies is van 18 maart 2019. Toen adviseerden we onze leden om 120 aandelen ASML aan te kopen voor hun defensieve beleggingsportefeuille. Deze positie handhaven we.



Korte termijn commentaar ING

ING koerst opwaarts. Het technische plaatje van ING is verbeterd nu de voormalige weerstand is gebroken.

De neutrale range is aan de bovenkant verlaten. Hierdoor komt er opwaarts ruimte vrij richting de weerstand van €13,28 (de top van 2 augustus 2018). Steun ligt op €11,17 (de bodem van 20 september).

De vlakke moneyflow geeft nog niet aan dat er nieuw geld in de markt komt.

Lange termijn commentaar ING

Het patroon met hogere bodems bevestigt vraag naar de aandelen ING. In eerste instantie is het potentieel beperkt tot €13,28 (de top van 3 augustus 2018), in tweede instantie richting €14,49 (de top van begin 2018).

Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat de steun van €9,98 (de bodem van 23 juli) intact blijft.

De stagnerende relatieve sterktelijn (glooiende blauwe doorlopende lijn) geeft aan dat ING iets minder presteert dan de brede markt.

Ons laatste lange termijn verkoopadvies is van 5 maart 2018. Sindsdien houden we geen posities ING in de lange termijn Tostrams-portefeuilles aan.