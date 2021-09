Licht hogere opening, ASMI in the spotlight

Wall Street sloot gisteravond verdeeld, waarbij de Dow Jones er een plusje uit wist te slepen van 0,2%, de S&P 500 eenzelfde percentage verloor en de Nasdaq ruim een half procent moest inleveren. Ook in de VS werden techfondsen verruild voor met name financials. De tienjaarsrente in de VS kroop nipt voorbij de 1,5%.

In Azië was het beeld vannacht ook niet eenduidig: Japan koerste wat lager, terwijl China juist wat hogere koersen noteerde.

Ook interessant, zeker voor Shell-liefhebbers, was het verder oplopen van de olieprijs tot boven de $80 per vat. Aan de benzinepomp wordt u daar overigens minder vrolijk van.

Niet te hard klagen: aan de overkant van de Noordzee lijkt er sprake van benzineschaarste als gevolg van een tekort aan tankwagenchauffeurs. De Britse overheid overweegt het leger te laten bijspringen terwijl Britten en masse in de rij gaan staan bij benzinestations.

UK puts military on standby as panic buying hits fuel supplies https://t.co/3ZiTCX3sZx — Martin Crum (@martinjancrum) September 28, 2021

De Europese beurzen stevenen intussen af op een vlakke tot licht hogere opening. De AEX lijkt met een plusje van ongeveer 0,3% de dag van start te willen gaan, zo suggereert de future.

Vandaag mogelijk wat actie bij chipper ASMI, die beleggers bijpraat. Het concern ziet de omzet en marges de komende jaren verder stijgen en denkt daarbij aan een CAGR tussen de 16 en 21%. Pretty impressive!

Nog een weekje te gaan en dan zit het derde kwartaal er weer op. Een aantal bedrijven neemt nog snel de kans te baat wat 'pre-earnings-calls' met analisten te houden. Dat kan hier en daar nog voor wat actie zorgen.

China wordt zorgenkindje

China is recent wat minder positief in het nieuws. Natuurlijk met het wankelende Evergrande, maar er is meer. Zo lust het land een flink slokje olie en dat betekent dat de steeds verder oplopende olieprijs de economie stevig raakt.

China energy crunch triggers alarm, pleas for more coal https://t.co/a8g9E4BEQn — Martin Crum (@martinjancrum) September 28, 2021

Zakenbank Goldman Sachs stelt daarom de groeiverwachting voor het Aziatische land alvast neerwaarts bij; andere partijen zullen vermoedelijk spoedig volgen. Dit overigens wel op groeipercentages waar wij in het Westen niet eens van durven dromen. De zakenbank denkt nu aan een economische groei voor China dit jaar van 7,8% en dat was tot voor kort nog 8,2%.

Advies, shorts en agenda

Er zijn nog geen adviezen op Nederlandse aandelen gevonden, maar wel eentje uit de VS die veelzeggend lijkt:

Amazon: naar $4.100 van $4.500 en kopen - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts:

Wereldhave: 10,63%

Air France-KLM: 7,82%

Just Eat Takeaway: 4,61%

AMG Advanced Metallurgic Group 3,58% (+0,05%)

Pharming Group: 2,85% (-/- 0,09%)

Agenda

De agenda oogt weer wat voller vandaag en bevat enkele interessante items:

00:00 ASMI - beleggersdag

00:45 Consumentenvertrouwen Frankrijk - sept

00:55 Johnson Redbook Retail Sales index - VS

06:30 Producentenvertrouwen Nederland - sept

08:00 Consumentenvertrouwen GFK Duitsland - okt

15:00 Leading indicators VS - aug

16:00 Conference Board consumentenvertrouwen VS - sept

16:00 S&P / Case Shiller huizenprijzen VS - jul

22:00 Micron Q4-cijfers (gebroken boekjaar)

Nog even dit

Er gebeurt van alles op het rentevlak. Wat vroeg om van een trendbreuk te spreken, maar enige normalisering is zeker welkom:

OOPS! The 2y US Treasury yield rose 3bps to 0.31%, highest level since March 2020. pic.twitter.com/VDbJiZSjjr — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 28, 2021

De spanning op de huizenmarkt betreft zeker niet alleen Nederland:

Calls for action gain support, but policy makers are worried about existing homeowners and the global recovery https://t.co/1qHPkkF2CQ — The Wall Street Journal (@WSJ) September 28, 2021

Ook Japan schaalt maatregelen tegen het coronavirus af:

Japan will lift a coronavirus state of emergency in all regions on Thursday as the number of new cases falls and the strain on the medical system eases, Economy Minister Yasutoshi Nishimura said https://t.co/Y9FpsynaAN pic.twitter.com/mj3Ge49GOA — Reuters (@Reuters) September 28, 2021

Alphabets marktmacht ook in Australië ter discussie

Australia's antitrust watchdog said it wants the power to curb Google's use of internet data to sell targeted ads, saying the Big Tech firm dominated the market to the point of harming publishers, advertisers and consumers https://t.co/BB9Xae8H85 pic.twitter.com/iIF6WfM4fx — Reuters (@Reuters) September 28, 2021

Wij wensen u een mooie (handels)dag!