Rood wint, maar groene futures voorbeurs

Dit weekend waren alle ogen gericht op onze oosterburen. Voor het eerst in zestien jaar wordt er immers een nieuwe Bundeskanzler gekozen. De verkiezingen gingen nek aan nek, maar uiteindelijk gaat de SPD (de Duitse PVDA) er met de winst vandoor.

De verschillen zijn klein zo behaalt SPD-leider Olaf Scholz 25,7% van de stemmen, terwijl Christen Democraat Armin Laschet blijft steken op 24,1%. Belangrijk voor de markten is dat er geen linkse meerderheid is in het parlement.

Dit komt doordat die Linke met 4,9% van de stemmen de kiesdrempel van 5% net niet heeft gehaald. Een zeer linkse coalitie met SPD, Die Gruhne en die Linke behoort dus niet tot de mogelijkheden. Wellicht is dit de reden waarom de DAX-future zo'n 0,5% in het groen staat. Ook de AEX lijkt hoger te gaan openen.

Olaf Scholz of the Social Democrats is set to narrowly win the most seats in the Bundestag, according to media projections, setting in motion complex coalition talks



Latest German election results: https://t.co/coxoOjAf9G pic.twitter.com/iANudWreX5 — Bloomberg (@business) September 27, 2021

Net als in Europa is de stemming op Aziatische beurzen goed. De Hang Seng noteert zo'n 0,3% in de plus. De Chinese centrale bank heeft dit weekend wederom extra geld in het financiële systeem gepompt met als doel de schade van een eventueel faillissement van Evergrande te reduceren. Het gaat om een bedrag van ruim €13 miljard. In Hongkong staat het geplaagde vastgoedfonds momenteel 5% hoger.

Here's a roundup of the top news on the Evergrande crisis https://t.co/mdNcDw5xev — Bloomberg (@business) September 27, 2021

Olieprijs in de lift

De olieprijs loopt de laatste weken verder op. Vanochtend steeg de prijs van een vat noordzee-olie met ruim 1% tot $78 en dat betekent het hoogste niveau binnen drie jaar. De problemen in de toeleveringsketen hebben ertoe geleid dat het olie-aanbod momenteel lager is dan de vraag, waardoor de olievoorraden in een rap tempo afnemen.

Voor de analisten van JPMorgan is dit aanleiding om zijn verwachtingen voor de olieprijs naar boven bij te stellen. De Amerikaanse zakenbank rekent nu voor het einde van dit jaar op $90 voor een vat noordzee-olie. Dat was eerder nog $80.

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen zijn er momenteel nog niet.

De AFM meldt deze shorts: Wat opvalt, is dat de shortposities ten opzichte van begin dit jaar sterk zijn gedaald. Een patroon dat bij een bullmarkt past.

Wereldhave: 10,63%

Air France-KLM: 7,82%

Just Eat Takeaway: 4,61%

AMG: 3,53%

Pharming: 2,94%

Eurocommercial Properties: 2,66%

Alfen: 2,43%

Basic-Fit: 2,42%

ArcelorMittal: 1,95%

Arcadis: 1,86%

Agenda

De agenda is vandaag bijzonder dun gezaaid. We moeten het doen met slechts een macro.

14:30 uur: VS orders duurzame goederen aug (+0,4% MoM)

Nu nog even dit

Dit is ernstig

'Zware beveiliging voor premier Rutte, dreiging uit criminele hoek' https://t.co/X1nlRC0Q68 — NOS (@NOS) September 27, 2021

Diverse crypto-exchanges kiezen eieren voor hun geld

Major crypto exchanges stop letting Chinese users sign up after Beijing's renewed crackdown https://t.co/FK57DkR5Gs — CNBC (@CNBC) September 27, 2021

In Brazilië blijkt corona toch te bestaan.

Fourth member of Brazil's delegation to U.N. tests positive for COVID-19 https://t.co/jctHsf9emh pic.twitter.com/4bj5FlTe5M — Reuters (@Reuters) September 27, 2021

China wordt groen.

China may replace its green car credit system with a new policy focusing more broadly on reducing carbon emissions, industry executives say https://t.co/xwozFEJ7Hg pic.twitter.com/4wVXOInfLY — Reuters (@Reuters) September 27, 2021

De waarderingen lopen wat terug, maar aandelen kennen nog altijd een pittig prijskaartje

The trailing 12-month P/E ratio for $SPX of 26.2 is above the 5-year average (22.7) and above the 10-year average (19.6). https://t.co/mG6rpJq5RR pic.twitter.com/GsbjSkGxQs — FactSet (@FactSet) September 26, 2021

Facebook vindt Instagram toch niet schadelijk voor tienermeisjes.

Facebook rebuts "simply not accurate" research showing that Instagram is "toxic" for teen girls https://t.co/GUW0FQihEq — Bloomberg (@business) September 27, 2021

Veel plezier en succes.