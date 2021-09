Jarig Value8 optimistisch in aandeelhoudersbrief

In het kader van het dertienjarig bestaan van Value8 heeft de investeringsmaatschappij vrijdag een aandeelhoudersbrief gepubliceerd.

In de aandeelhoudersbrief belicht de investeringsmaatschappij twee succesvolle beursgenoteerde investeringen uit 2020: automatiseerder Ctac en recyclinggigant Renewi.

"Midden in de eerste coronagolf namen we een belang in Ctac. We betaalden €1,35 per aandeel. We hebben daar onze rol als aandeelhouder actief ingevuld en inmiddels staat de koers boven de €4," schrijven Gerben Hettinga en Peter Paul de Vries.

"Procentueel nog harder ging recyclinggigant Renewi, waar we de eerste aandelen in oktober 2020 kochten voor £0,22 (£2,20 na reverse split) en waar inmiddels £6 op de koersenborden staat. Een koers die naar onze mening nog steeds niet de werkelijke waarde reflecteert."

In het niet-genoteerde gedeelte van de portefeuille groeit Kersten gestaag door. Ten aanzien van dat bedrijf schrijft Value8: "Eind 2021 zal Kersten meer dan twee keer zo groot zijn als eind 2019, vóór corona."

De investeringsmaatschappij constateert dat de intrinsieke waarde per aandeel in dertien jaar is vertwintigvoudigd (van 0,41 naar 8,55 euro per aandeel) en laat zich positief uit over de toekomst.

Bekijk hier de volledige aandeelhoudersbrief.