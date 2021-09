Slotcall: Let op de rente!

Het was vandaag, en dat mocht ook wel eens een keer, vooral een financials-feestje. Traditionele banken als ABN Amro en ING Groep, maar ook de verzekeraars, lagen gevraagd.

Reden: de rente loopt op en, minstens zo belangrijk, het verschil tussen de lange en korte rente wordt ook weer groter. Gunstig voor de veelgeplaagde financiële sector die al geruime tijd worstelt met almaar verkrappende rentemarges.

En we vallen hier in herhaling, maar ook een andere notoire achterblijver, Shell (RDS), behoorde tot de koplopers en ook dat werd hoog tijd ook. IEX Premium leden weten al geruime tijd dat de Beleggersdesk gecharmeerd is en blijft van 'De Koninklijke' maar dat vergt wel een lange adem.

Het aandeel heeft overigens nog flink wat in te halen: binnen de AEX is het voormalige boegbeeld van de Amsterdamse index al geruime tijd een underperformer.

De chipsector was vandaag uit de gratie. ASMI houdt morgen zijn beleggersdag, een dag later volgt ASML. De zwakte van de chipsector woog relatief zwaar op de AEX. De index sloot uiteindelijk x,x% lager.

Duitse verkiezingen

Alle ogen van beleggers waren gericht op de uitslag van de Duitse verkiezingen. Die werden gewonnen door de SPD, op de voet gevolgd door de CDU/CSU. De Groenen eindigden als derde met bijna 15%.

Enige opluchting onder beleggers was er vooral dat die Linke de kiesdrempel net niet heeft behaald. Dat maakt de weg vrij voor een gematigd linkse coalitie. De uitslag werd gematigd positief ontvangen door beleggers.





AMD

Chipfabrikant AMD werd door de Beleggersdesk getipt begin juni. Sindsdien is de koers van het aandeel met ruim 30% opgelopen. Hoog tijd voor een update van deze Amerikaanse semi.





Intertrust

Een verrassing bij Intertrust vanochtend. Out of the blue kondigde het bedrijf aan om voor €100 miljoen aan eigen aandelen in te willen kopen. Reden: het management acht het aandeel ondergewaardeerd. Zo denkt de Beleggersdesk hierover:





Wall Street

De Amerikaanse markten noteren verdeeld. De Dow Jones boekt tussentijds een fraaie winst, de S&P 500 schommelt rond het nulpunt en de Nasdaq laat het (even) afweten. Echt slecht is het sentiment overigens niet: de Russell 2000 waarin de wat kleinere aandelen zijn opgenomen, boekt wel een stevige plus.

Opvallend vandaag is verder de onstuitbare opmars van de olieprijs. 'The war on fossiles' weerhoudt het zwarte goud er niet van tot boven de $75 per vat te stijgen (WTI), Brent is ondertussen hard op weg naar de $80 per vat.





Rentes



De rentes lopen verder op, iets waar de financiële sector naar snakt. Heel hard gaat het nog niet, zo noteert de tienjaarsrente in de VS nog altijd amper 1,5%, maar de afgelopen dagen lijkt er een eerste aanzet te zijn gemaakt tot enige normalisering. Er is nog wel een lange weg te gaan. De Nederlandse (en Duitse) noteert nog altijd een negatief rendement, maar loopt nu dus wel terug.





Brede markt

De AEX slu



slu Wall Street schommelt tussen kleine winsten en verliezen met de zwakte bij de Nasdaq (-/- 0,8%) als meest opvallende beweging



schommelt tussen kleine winsten en verliezen met de zwakte bij de Nasdaq (-/- 0,8%) als meest opvallende beweging De euro versus de dollar blijft weinig spannend rond de 1,17



versus de dollar blijft weinig spannend rond de 1,17 De VIX noteert op een licht verhoogd niveau van ruim 18: geen grote stress, wel enige animositeit



noteert op een licht verhoogd niveau van ruim 18: geen grote stress, wel enige animositeit Goud (-/- 0,05%) en zilver (+ 1,1%) vertonen nog weinig dynamiek



(-/- 0,05%) en (+ 1,1%) vertonen nog weinig dynamiek Olie : WTI en Brent stijgen verder door en dat is goed nieuws voor onder andere Shell



: WTI en Brent stijgen verder door en dat is goed nieuws voor onder andere Shell Bitcoin noteert vrijwel onveranderd op $43k



Het Damrak

ASMI (- 4,0%) was uit de gratie en moest een stapje terug doen

(- 4,0%) was uit de gratie en moest een stapje terug doen Besi (- 4,5%) lag net als de rest van de chipsector zwak

(- 4,5%) lag net als de rest van de chipsector zwak DSM (- 3,5%) werd vermoedelijk getroffen door wat winstnemingen

(- 3,5%) werd vermoedelijk getroffen door wat winstnemingen ING Groep (+ 4,5%) kreeg een impuls vanuit oplopende rentes

(+ 4,5%) kreeg een impuls vanuit oplopende rentes Shell (+ 4,9%) wordt eindelijk beloond voor een recente stroom goed nieuws



(+ 4,9%) wordt eindelijk beloond voor een recente stroom goed nieuws Unibail (+ 6,7%) wint stevig, een echte reden kon niet gevonden worden

(+ 6,7%) wint stevig, een echte reden kon niet gevonden worden ABN Amro (+ 3,8%) profiteerde eveneens van oplopende rentes

(+ 3,8%) profiteerde eveneens van oplopende rentes Accell (+ 4%) verloor stevig, nieuws kon niet gevonden worden

(+ 4%) verloor stevig, nieuws kon niet gevonden worden Op de lokale markt sprong Core Lab er bovenuit met een dagwinst van 8,2%





Adviezen

Adyen: naar €1.548 van €1.407 en verkopen - AlphaValue

Adyen: naar €3.050 van €800 en naar kopen van houden - ABN

UMG: initial coverage €22 en houden - Sanford C. Bernstein

Volkswagen: naar €265 van €280 en kopen - Warburg Research

Agenda 28 sept

00:00 ASMI - beleggersdag

00:45 Consumentenvertrouwen Frankrijk - sept

00:55 Johnson Redbook Retail Sales index - VS

06:30 Producentenvertrouwen Nederland - sept

08:00 Consumentenvertrouwen GFK Duitsland - okt

15:00 Leading indicators VS - aug

16:00 Conference Board consumentenvertrouwen VS - sept

16:00 S&P / Case Shiller huizenprijzen VS - jul

22:00 Micron Q4-cijfers (gebroken boekjaar)