IEX start met het volgen van UMG met een Hold-advies

De IEX Beleggersdesk start met het volgen van beursnieuwkomer UMG met een Hold-advies.

De Amsterdamse beurs mocht deze week Universal Music Group verwelkomen, het platenlabel achter artiesten als The Weeknd, Taylor Swift en Rihanna. Het is een spin-off van het Franse mediaconglomeraat Vivendi, dat het overgrote deel van zijn belang verdeelt onder aandeelhouders.



Is het interessant om in te stappen? Analist Paul Weeteling is terughoudend. Volgens hem is een positie langs de zijlijn voorlopig de beste keuze, vanwege de constructie van de beursgang. "Deze spin-off leidt tot een snelle koerswinst voor Vivendi-aandeelhouders, waarvan een deel waarschijnlijk allang wilde cashen op het belang van Vivendi in UMG", schrijft hij.

Op langere termijn is het de vraag of de verwachte omzetgroei en stevige waardering opwegen tegen de verbeterende onderhandelingspositie van artiesten. Hij acht daarom een Hold-advies op zijn plaats, tot er iets meer inzicht is in de ontwikkeling van de winstmarges.

