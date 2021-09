Slotcall: Fed houdt bullmarkt intact

Bericht delen via:

Het beursfeestje houdt aan, beleggers voelen zich gesterkt door de uitlatingen van de Fed en leggen dit positief uit. De AEX neemt opnieuw de horde van 800 punten.

De chipsector was in trek, evenals de financials. Ook Shell won opnieuw terrein, allicht nog profiterend van het nieuws eerder deze week. Ook bij de kleinere fondsen was het feest: onder andere Acomo en CM.com stegen tamelijk stevig.

Beleggers trekken zich opvallend weinig aan van tegenvallende pmi's. De Reuters data hieronder laat zien dat dat de markt toch iets te optimistisch is geweest.







Bron: Reuters





Fed put nog aanwezig

Altijd interessant om te zien hoe de meest recente uitlatingen van de Fed door de markt worden opgevat. Een snelle conclusie leert dat de meeste marktpartijen van mening zijn dat de beroemde 'Fed put' nog steeds actief is.

Oftewel, de Amerikaanse centrale bank is nog niet van plan de brandstofkraan die de aandelenmarkten tot grote hoogte stuwen, op korte termijn dicht te draaien. Dit in weerwil van een inmiddels uit de hand lopende inflatie die normaliter bestreden wordt met renteverhogingen.

Transitory volgens de Fed, oftewel tijdelijk, al liet Fed chair en geen twijfels over bestaan dat ook de centrale bankiers in het duister tasten over de tijdelijkheid van de inflatie.

Een eerste aanzet tot tapering zit er weliswaar aan te komen, op korte termijn hoogstwaarschijnlijk zelfs, maar zal minimaal zijn: allicht samengesteld $15 miljard. Was getekend: Rick Rieder, de CIO van BlackRock. De impact op de markt zal volgens BlackRock eveneens minimaal zijn.







De wekelijkse podcast van Arend-Jan, Niels en Coen, de IEX Beleggerspodcast, is genomineerd voor de Award van beste podcast in de categorie Zakelijk.

De nominatie is mooi, de wekelijkse podcast genieten geblazen, althans dat is mijn persoonlijke mening, en natuurlijk willen we die Award nu winnen ook.

Een vriendelijk verzoek aan allen: help ons deze Award in de wacht te slepen! Het kost u niets behalve een minuutje van uw tijd:

Stemmen op uw favoriete podcast kan hier. (categorie: Zakelijk).

Nestlé (Hold, CHF 120)

De Zwitserse concurrent van Unilever, Nestlé, kreeg enkele jaren geleden al bezoek van activistische aandeelhouders. Het heeft de koers van het aandeel bepaald geen kwaad gedaan. De waardering ligt fors boven dat van Unilever. Lees hier meer over de vergelijking tussen beide multinationals.

Wall Street

De Amerikaanse markten blijven in een opperbeste stemming na de jongste Fed meeting. Beleggers maken zich vooralsnog geen zorgen over tapering of renteverhogingen en tonen zich aanhoudend kooplustig.

De tussentijdse winsten zijn stevig: alledrie de grote indices winnen ruim meer dan 1%, al valt wel op dat de Nasdaq ditmaal de Dow Jones en S&P 500 niet weet bij te benen.

Rentes



De rentes maken vandaag een tamelijk scherpe opwaartse draai. Dit lijkt toch getriggerd door Britse en Noorse centrale bank uitlatingen.



Bron: Reuters





Brede markt

De AEX sluit een mooie volle procent hoger



sluit een mooie volle procent hoger Wall Street wint tussentijds 1 à 1,5%



wint tussentijds 1 à 1,5% De euro versus de dollar houdt het op 1,175



versus de dollar houdt het op 1,175 De VIX schiet hard omlaag en neemt duidelijk afstand van de 20



schiet hard omlaag en neemt duidelijk afstand van de 20 Goud (-/- 1%) en zilver (-/- 0,05%) blijven uit de gratie



(-/- 1%) en (-/- 0,05%) blijven uit de gratie Olie : WTI en Brent kruipen verder omhoog tot boven de $75, de natural gas price neemt een adempauze



: WTI en Brent kruipen verder omhoog tot boven de $75, de natural gas price neemt een adempauze Bitcoin veert aardig op en kost zomaar weer ruim $44k



Het Damrak

ASMI (+ 2,2%) lag opnieuw gevraagd, in lijn met de sector

(+ 2,2%) lag opnieuw gevraagd, in lijn met de sector Besi (+ 3%) bleef gister wat achter, maar is vandaag de grootste stijger op het Damrak bij de chippers

(+ 3%) bleef gister wat achter, maar is vandaag de grootste stijger op het Damrak bij de chippers ING Groep (+ 2,4%) kruipt richting de €12

(+ 2,4%) kruipt richting de €12 Shell (+ 1,1%) stijgt verder door, vermoedelijk op het nieuws van eerder deze week over de verkoop van het Permian Basin voor $9,5 miljard



(+ 1,1%) stijgt verder door, vermoedelijk op het nieuws van eerder deze week over de verkoop van het Permian Basin voor $9,5 miljard Aalberts (+ 2,1%) veert op en neemt afstand van de €50 grens

(+ 2,1%) veert op en neemt afstand van de €50 grens Acomo (+ 3%) lag recent wat zwak, maar neemt vandaag een forse stap richting de €25

(+ 3%) lag recent wat zwak, maar neemt vandaag een forse stap richting de €25 CM.com (+ 4,2%) is populair bij particuliere beleggers en wordt vandaag opgepakt

(+ 4,2%) is populair bij particuliere beleggers en wordt vandaag opgepakt Lokaal verliest de deze week op het Damrak geïntroduceerde UMG 3,7%





Adviezen

Shell (RDS): naar £21,50 van £21 en kopen - JPMorgan

Ahold: naar €33,50 van €26 en kopen - Citigroup

ASMI: naar €360 en houden - Kepler Cheuvreux

Besi: naar €86 van €72 en houden - Kepler Cheuvreux

WDP: naar €33 en verkopen - BNP Paribas





Agenda 24 sept

00:30 Inflatie - Augustus (Jap)

00:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - September vlpg. (Jap)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - September (Dld)

15:00 Ondernemersvertrouwen - September (Bel)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Augustus (VS)