Het gaat lekker voorbeurs en er zijn Evergrande, Fed en Beter Bed

De AEX-indicatie is hoger en lijkt 800 weer in zicht te krijgen, de Evergrande-crisis lijkt te worden ingedamd en de Fed gaat inderdaad taperen en rente verhogen.

Evergrande stond vannacht +30%, het was net +12% en nu is het weer +20%. Die couponbetaling van vandaag heeft niet plaatsgevonden, maar het concern zegt dat het wordt opgelost. In ieder geval is de consensus nu dat het probleem beperkt kan blijven. China financiert de omliggende banken met $19 miljard.

China banks downplay risks after Evergrande missed loan payments https://t.co/wGqLLdaNDK — Bloomberg Markets (@markets) September 23, 2021

Service van de zaak, hier is de couponagenda:



Tapering! Bij het volgende Fed-rentebesluit maakt de bank bekend hoe ze per december en dan tot ergens volgend jaar haar steunprogramma's afbouwt. Daarna volgt eind volgend jaar (december?) de eerste renteverhoging. Dat was de boodschap van de centrale bank gisteravond.

Alles is weer afhankelijk van hoe de economie, werkgelegenheid en inflatie uitpakken. Er staan volgens de Fed groene vinkjes bij de eerste twee puntjes; het derde is nog wel een issue. De inflatie duurt langer en is hoger dan verwacht. Per saldo reageerden de koersen niet. Hier leest u mijn beknopte blog nog na.

De Fed ziet Evergrande vooral als een Chinees probleem en voorziet geen besmetting. Oh ja, voorzitter Jerome Powell zei dat hij niet wist dat een paar presidenten driftig handelen op de beurs, er zouden geen regels zijn overtreden (lekkere regels dan?), maar er komt een nieuwe gedragscode.

The Federal Reserve holds interest rates steady and says its tapering of bond buying could be coming "soon." Here's what you need to know. https://t.co/sFU0o6QI6i — CNBC (@CNBC) September 22, 2021

Retteketet naar... Lunext? Nee, daar moeten we nog maar even over nadenken. In ieder geval lanceert Beter Bed een nieuwe (online) strategie. De consensus is €224 miljoen verwachte omzet voor dit jaar, ofwel die geambieerde €100 miljoen is significant. Hier leest u meer.

Vink, volgens het CBS was er in Q2 3,8% BBP-groei in plaats van de eerder berekende 3,1%:

Het conjunctuurbeeld volgens de #Conjunctuurklok van het CBS is in september opnieuw verbeterd.https://t.co/1AOhPA7dbq pic.twitter.com/88JzsmcbYK — CBS (@statistiekcbs) September 23, 2021

De opening ziet er prima uit, bijna alles staat hoger op goud en alweer natural gas na. Tencent staat +2,1% in Hongkong.



De rentes zijn er vroeg bij vandaag, risk-on.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met ArcelorMittal dat 50 miljoen aandelen intrekt:

07:58 Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Besi

07:57 Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel ASMI

07:39 Chinese centrale bank pompt nog eens miljarden in systeem - media

07:19 Beter Bed lanceert nieuwe online strategie

07:12 Meer inkomen Nederlandse huishoudens

07:00 Nederlandse economie groeit harder dan voorzien

06:58 Coronabesmettingen wereldwijd passeert grens van 230 miljoen

22 sep Beursupdate: AEX op Wall Street

22 sep Wall Street hoger gesloten

22 sep Olieprijs hoger gesloten

22 sep Update2: Fed houdt rente ongewijzigd

22 sep Beursblik: dot-plot Federal Reserve schiet tekort

22 sep Beursblik: Fed suggereert renteverhoging in 2022

22 sep Update: Fed houdt rente ongewijzigd

22 sep Fed houdt rente ongewijzigd

22 sep Wall Street koerst af op hoger slot

22 sep ArcelorMittal trekt 50 miljoen aandelen in

22 sep Europese beurzen hoger gesloten

22 sep Grondstoffen stuwen AEX hoger

Analistenadvies (van een huis dat de ritjes ook heeft gemist, zoals u ziet):

ASMI: naar €360 van €275 (hold) - Kepler Cheuvreux

Besi: naar €86 van €72 (hold) - Kepler Cheuvreux

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met de eerste schattingen inkoopmanagersindices september en op de valreep van het kwartaal komt Nike nog met cijfers:

00:00 Japanse beurzen gesloten

06:30 Economische groei - Tweede kwartaal 2e raming (NL)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - September vlpg. (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - September vlpg. (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - September vlpg. (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - September vlpg. (VK)

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Chicago Fed index - Augustus (VS)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - September vlpg. (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Augustus (VS)

22:00 Nike - Cijfers eerste kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Oh?!

Het reëel beschikbaar #inkomen van huishoudens was in het tweede kwartaal van dit jaar 3,1 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de sterkste stijging na het tweede kwartaal van 2002. https://t.co/1i01SHCxvQ pic.twitter.com/4tkNcDDqNS — CBS (@statistiekcbs) September 23, 2021

Containment lijkt de policy:

China's central bank pumps 110 billion yuan ($17 billion) of cash into the financial system, stoking bets that Beijing hopes to soothe market nerves over Evergrande https://t.co/h5usfKs73z — Bloomberg Markets (@markets) September 23, 2021

Oef... De Fed noemde gisteren ook expliciet het chiptekort als rem op de groei, vooral in de auto-industrie:

Chip shortage expected to cost auto industry $210 billion in revenue in 2021 https://t.co/tcL1tGzYJD — CNBC (@CNBC) September 23, 2021

Zie ook al UMC bij ons deze week, happy IPO days are here again:

Toast surges 56% in NYSE debut after IPO valued restaurant-tech company at $20 billion https://t.co/AWXz7vPOSD — CNBC (@CNBC) September 23, 2021

Duidelijk:

Ant Group to share consumer credit data with China's central bank as regulatory overhaul continues https://t.co/xL3qfG90We — CNBC (@CNBC) September 23, 2021

Is die zo belangrijk dan?

OUCH! #Facebook Chief Technology Officer Mike Schroepfer step down. pic.twitter.com/RwbwPo02JA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 22, 2021

Hoeveel? Succes met je klimaatplannen, EU...

Boeing sees Chinese airlines buying 8,700 new aircraft by 2040 https://t.co/xkzRn5ap9f — Bloomberg Markets (@markets) September 23, 2021

Bij deze. Hier moet de koers nog wel een stevig ritje voor maken:

Cathie Wood would sell Tesla if its price hit her five-year target of $3,000 in the coming year https://t.co/iiSjZXpXqd — Bloomberg Markets (@markets) September 23, 2021

Veel plezier en succes vandaag.