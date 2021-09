Slotcall: Beleggersogen gericht op wankelend vastgoedfonds en de Fed

Ever-wie? Lijken de beurzen te denken. De AEX (+0,8%) sluit zorgeloos in het groen, evenals de AMX (+1%) en AScX (+0,9%). De Fransen (+1,3%) en Duitsers (+1,1%) doen niet anders.

Hoewel veel beurzen al gauw herstelden van de onzeker ogende koersen rond het Evergrande-debacle, is de kous nog niet af. Hengda Real Estate Group, een buitenlands onderdeel van het Chinese vastgoedfonds, heeft aangegeven morgen een rentebetaling conform de afspraak te zullen doen.

Het enige ‘evergrande’ aan Evergrande zijn op dit moment de zorgen omtrent het bedrijf. Een faillissement van de projectontwikkelaar zou volgens sommigen de grootste test van het Chinese financiële systeem in jaren zijn. Het is dan ook niet voor niets dat China vandaag weer een omgerekende €15,7 miljard in het systeem heeft gepompt. De helft van dit bedrag heeft een looptijd van zeven dagen, de andere helft heeft een looptijd van veertien dagen.

Naast een wankelend Chinese vastgoedfonds zijn de ogen van veel beleggers ook gericht op de Fed. Vanavond om acht uur komt de Amerikaanse centrale bank namelijk met zijn rentebesluit en een half uurtje later gaat Fed-president Jerome Powell babbelen. Zal het taperfestijn dan eindelijk losbarsten?

Eerste dividenduitkering van Facebook?

“Facebook (-3,7%) heeft zich sinds de beursgang in 2012 ontwikkeld van een groeibedrijf zonder winst tot een enorme cashcow ter waarde van $1.000 miljard”, schrijft analist Niels Koerts in zijn hieronder te vinden analyse van Facebook. “Alle seinen staan op groen voor een ruimhartiger beleid in de richting van de aandeelhouders.”

"Het is nu aan Mark Zuckerberg om de eerste dividenduitkering in de geschiedenis aan te kondigen”, stelt Niels Koerts. Volgens de aandelenanalist is Mark Zuckerberg zo gierig richting zijn aandeelhouders zodat hij voldoende slagkracht heeft voor verdere investeringen in het platform. “Naast de sterk aantrekkende winstcijfers is een eerste dividenduitkering een potentiële koerstrigger voor de korte termijn."

Vandaag noteert het aandeel bijna 4% lager, omdat CFO David Wehner vanmiddag meldde dat het meer last heeft van de software-update van Apple op het besturingssysteem iOS dan verwacht.

Prosus blijft last houden van Tencent

Prosus (+1,4%) blijft via het belang in Tencent (-0,9%) last houden van het slechte sentiment rond Chinese techaandelen en dat komt de koers niet ten goede. “Het belang in Tencent lijkt haast een last te zijn geworden voor Prosus nu de koers er zo belabberd bijligt”, schrijft aandelenanalist Paul Weeteling. “Die lage waardering heeft natuurlijk alles te maken met de onzekerheid rond wat president Xi Jinping wellicht nog in petto heeft. Beleggers houden niet van onzekerheid en beleggen in China staat bij grote assetmanagers op een laag pitje.”

De huidige koers is echter slechts een momentopname en voor aandeelhouders van Prosus is het veel belangrijker te kijken naar wat men nu precies in handen heeft en hoe de langetermijnverwachtingen eruit zien”, schrijft aandelenanalist Paul Weeteling. Hij is dan ook nog altijd positief te spreken over het aandeel. "Prosus is mijn favoriete aandeel voor directe exposure aan China en emerging markets online." Of de investeerder op dit moment ook koopwaardig is leest u hieronder.

Rentes

Geen actie op de rentemarkt vandaag. De Nederlandse tienjaarsrente blijft liggen op -0,21%.

Brede markt

De AEX (+0,8%) presteerde vandaag minder goed dan Frankrijk (+1,3%) en Duitsland (+1,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met 12,9% tot 21,2 punten.

Wall Street koerst flink in het groen: S&P 500 (+1,2%), Dow Jones (+1,3%) en de Nasdaq (+1,1%).

De euro stijgt 0,1% tot 1,174 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,2%) stijgt wel wat, maar lang niet zo sterk als zilver (+2,2%).

Olie: WTI en Brent klimmen beide 1,6%.

Bitcoin (+3,8%) stijgt.

Het Damrak:

BNP Paribas is niet meer zo enthousiast over Just Eat Takeaway (-0,9%). Een houdadvies voor de maaltijdbezorger heeft plaats moeten maken voor een verkoopadvies.

(-0,9%). Een houdadvies voor de maaltijdbezorger heeft plaats moeten maken voor een verkoopadvies. Grondstoffen waren vandaag populair, zo bewezen ArcelorMittal (+4,5%) en Shell (+1,8%). Beide bedrijven sloten deze beursdag keurig in het groen.

(+4,5%) en (+1,8%). Beide bedrijven sloten deze beursdag keurig in het groen. JDE Peet's (-0,1%) maakte vandaag bekend weer de obligatiemarkt op te gaan. Het bedrijf zal voor €1,75 miljard aan obligaties plaatsen.

(-0,1%) maakte vandaag bekend weer de obligatiemarkt op te gaan. Het bedrijf zal voor €1,75 miljard aan obligaties plaatsen. KBC Securities heeft zijn advies voor ForFarmers (+2%) opgehoogd naar een koopadvies. Het koersdoel ging wel iets omlaag naar €4,75.

(+2%) opgehoogd naar een koopadvies. Het koersdoel ging wel iets omlaag naar €4,75. Na de beursgang van platenlabel Universal Music Group (UMG) (-3,8%) hebben verschillende zakenbanken hun analisten losgelaten op het aandeel. UBS en ABN Amro geven een houdadvies af met respectievelijk €25 en €26 als koersdoel. Bank of America ziet het anders en plakt een koopadvies op het bedrijf met een koersdoel van €34.

Adviezen

ForFarmers: naar €4,75 van €5,50 en verhoogd naar kopen - KBC Securities

Just Eat Takeaway: houdadvies vervangen voor een verkoopadvies - BNP Paribas

ASML: naar €845 van €685 en kopen - Goldman Sachs

UMG: houdadvies met een koersdoel van €25 - UBS

UMG: houdadvies met een koersdoel van €26 - ABN Amro

UMG: koopadvies met een koersdoel van €34 - Bank of America Merrill Lynch

Agenda donderdag 23 september 2021

06:30 Economische groei - Tweede kwartaal 2e raming (NL)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - September vlpg. (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - September vlpg. (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - September vlpg. (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - September vlpg. (VK)

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Chicago Fed index - Augustus (VS)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - September vlpg. (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Augustus (VS)