Most hated scenario ever: dat we dus keihard door stijgen

Nooit eerder van deze meneer gehoord en maakt ook verder niet uit, maar volgens mij heeft hij heel erg gelijk. Bij de top van een bull market hoort pure euforie. Party like it's 1999 is niet voor niets een gevleugelde beurskreet. U legde toen niet, maar u buikschuifde uw orders in - met het shirt over uw hoofd.

In my 48 years of doing this I have never seen a bull market that was viewed with such skepticism. Any short pullback is met with a rash of calls proclaiming the bull market over & disaster ahead. That's not how sentiment will look at the top. Investors will be all in at the top. — David Hunter (@DaveHcontrarian) September 21, 2021

Strikt genomen mag u niet van een bull market sinds 2009 spreken. Met kerst 2018 was er formeel een bear market van een paar dagen (!) en vorig jaar maart was er die regelrechte 40% krach. Die er echter in luttele maanden zo weer uit liep. Van meet af aan werd er van the most hated rally ever gesproken.

Hier is die dan nog even en wel in de vorm de MSI World Index in dollars en zonder herbelegd dividend.

Twaalf jaar is lang en het ging hard en in zo'n geval is een logaritmische grafiek beter.

A bull market has to climb a wall of worry is een ander beursgezegde en die is ook zeker van toepassing sinds 2009. Want met de wijsheid achteraf ziet dit stijgende lijntje er logisch uit, maar iedere dag was er wat. Net als nu was er toen veel scepsis en iedere dag wel iemand die een krach voorspelde.

In 2009 en 2010 moest de echte klap nog komen van de Kredietrcrisis, daarna volgde de EU crisis met het failliete Griekenland in de hoofdrol en daarna lagen hoe langer hoe meer de steeds verder verruimende centrale banken onder vuur. Verder waren er nog brexit, corona, Trump en vul maar aan.

En de markt? Die steeg dus maar door... Die opmerking van David Hunter zijn met data te staven. Het wekelijkse, Amerikaanse AAII beleggerssentiment is momenteel beroerd: de markten komen net een paar procent van hun toppen af en de beren zijn in de meerderheid.

Hier is het langste AAII trackrecord dat ik heb. U ziet dat in de hele bull market het maar enkele keren voorkwam dat de stieren in de meerderheid waren. Vergelijk dat eens met de periode daarvoor en dan vooral rond 2000.

Wat is nu de moraal van dit verhaal? Beleg niet tegen centrale banken in is denk ik de belangrijkste en... kijk niet raar op als we komend jaar weer dik stijgen? Want tenzij er iets onverwachts gebeurt, verandert de aard van de markt niet. De centrale banken blijven geld én de de rente drukken en de economie groeit.

Ja maar inflatie, groeivertraging, China, deltavariant en nog veel meer, roept u vertwijfeld uit? Klopt en die kunnen wellicht voor een bear market zorgen. Ongetwijfeld gebeurt dat een keer, maar dat kan u dus veel, heel veel rendement kosten voor het zo ver is.