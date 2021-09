Turbo's toepassen met Jean-Paul van Oudheusden

We zitten in de tweede week van de Slimste Belegger-competitie en zowel op de beurs als in het klassement zijn de kaarten nu heel anders geschud dan in week 1. Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere had maandagavond het genoegen om in die omstandigheden een webinar te geven over het toepassen van Turbo's.

Van Oudheusden beschouwt zichzelf als een fundamentele langetermijnbelegger, en vertelde in het webinar dat hij zelf na een forse daling graag een bescheiden hefboom inzet. Mits de bodem bereikt is, natuurlijk, en het aandeel geen terechte koersdaling doormaakt.

Vele toepassingen

Hij gaf nog een aantal andere voorbeelden van de mogelijkheden van Turbo's. Weinig volatiele, defensieve aandelen als Heineken lenen zich goed voor ritjes die net even wat meer opbrengen met een kleine hefboom.

En ook voor langeretermijnbeleggers is de Turbo geschikt: "Ik beleg in Turbo's om niet door de stoploss te gaan. Ik probeer die altijd zo ver weg te leggen dat ik ook op de langere termijn kan beleggen. Ik heb sommige Turbo's al jaren."

Van Oudheusden haalt onderzoek aan waaruit blijkt dat studenten er goed aan doen wat risico te nemen. "Als je uitzicht hebt op een goede baan na je studie is het slim om wat geld te lenen - want dat zit natuurlijk impliciet in een Turbo - en wat sneller kapitaal op te bouwen."

Ook om nieuwe markten of asset classes te leren kennen vindt Van Oudheusden de Turbo geschikt: "Je leert veel meer als je er zelf een belang in hebt." Of om een stukje te kopen van een aandeel dat in absolute zin erg duur is, zoals Amazon. En, tot slot - voor als de bull market nog een keer hapert - om de mind set van het shorten te leren kennen. "Dat is sneller en heviger en het vereist een totaal andere manier van denken."

