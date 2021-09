Over Galapagos, Pharming, Vivoryon en waarom biotech niet hip is in 2021

Dit is een mooie score, maar het is veel minder dan de brede markt. Laat staan gewone technologie. Nee, dit is niet jaar van biotech, toch? Dit is de Nasdaq Biotech Index.



Ja, daar zit Galapagos ook in en ja, op het Damrak weten we alles van achterblijvende biotechs. Het fonds blijft maar lage bodems neerzetten en straks komt het nog zo ver dat we een vrijwilliger verplicht aanwijzen om vertrekkende CEO Onno van der Stolpe op te volgen.



Strikt genomen is Pharming een biofarma concern en geen biotech meer, omdat ze omzet en winst behaalt. Omzet- en winstgroei is een ander verhaal, om over de koers maar te zwijgen. Galapgos en Pharming behoren tot de slechtste indexfondsen in Amsterdam.



Biotech zou echter geen biotech zijn als... Het bescheiden Vivoryon behoort weer tot de betere Damrak fondsen dit jaar. En Kiadis ging voor de hoofdprijs on-steroids weg. Alles of niks is vaker het toverbegrip bij biotech. Maar is daar anno nu niet crypto nog beter in? Misschien speelt dit net als bij goud mee.

Want waar crypto en goudliefhebbers hun afkeer van fiat geld gemeen hebben, hebben diezelfde coin fans en biotechbeleggers weer hun honger naar risico-adrenaline in hun aderen gemeen?