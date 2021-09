Lekker dagje Damrak, maar waar zijn JET en PostNL mee bezig

Keurig Damrak vandaag met dat cyclisch, financials en vooral commodity-waarden die het goed doen. Technologie en defensief doen het wat minder. Voorbeurs zat ik mis, want China is weliswaar weer open vandaag, maar ik miste dat Hong Kong dicht was. Zo blijven we ook bezig, maar ik had die koersen mis.

Geen nood, niet zoveel omzet, maar Evergrande tikt in Frankfort 15% hoger. Hier in Amsterdam zijn een paar adviezen met BNP Paribas dat Just Eat Takeaway op sell zet en Goldman Sachs dat ASML verhoogt. UMC kent de eerste volgers.

Er zijn maar een paar dalertjes en er zijn geen rare fratsen:



Dat Just Eat Takeaway slecht ligt wist u al. Pijnlijk? Uber steeg gisteren 11,5% op die verhoogde outlook.

Valt mij deze ook nog op, PostNL is het momentum helemaal kwijt en de beer schraapt zijn keel...



En ik kan het natuurlijk weer niet laten: