Tracker Tips: een nobel plan

Fondsaanbieder Lyxor heeft onlangs een zogeheten corporate green bond ETF gelanceerd.

Deze tracker biedt beleggers een mogelijkheid om iets aan het klimaat te doen én te investeren in een obligatieportefeuille van duurzame bedrijven.

PLAN

De Lyxor Corporate Green Bond UCITS ETF (met ticker PLAN en ISIN-code LU2370241684) heeft beursnotering op Xetra, Borsa Italiana en Euronext Parijs. Het kostenplaatje bedraagt 0,20% op jaarbasis. Momenteel heeft deze tracker zo’n € 50 miljoen aan belegd vermogen.

PLAN volgt de Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR-index, die blootstelling biedt aan 276 groene obligaties van hoge beleggingskwaliteit. De vijfjarige performance van de onderliggende benchmark is in onderstaande grafiek af te lezen.



Om in aanmerking te komen voor opname in de index, moet een obligatie worden beschouwd als een green bond* door het Climate Bonds Initiative, terwijl het ook aan specifieke criteria moet voldoen.

Enkele van die voorwaarden is een uitgifteomvang van ten minste $ 300 miljoen, luidend in euro of Amerikaanse dollars en ten minste één jaar tot de aflosdatum.

Ook wordt een ESG-filter toegepast op de index, om emittenten uit te sluiten die zijn blootgesteld aan controversiële bedrijven of die onderworpen zijn aan sancties van de Verenigde Naties.

Karakteristieken

Bovenstaande tabel geeft kenmerken weer, zoals de tien grootste wegingen, beleggingskwaliteit en vervaldata.

De geografische spreiding van de onderliggende obligaties is respectievelijk 20% uit de VS, 19,5% uit Nederland, 16,5% Frans, 8% Spaans, 7% Duits, 5% Italiaans en nog wat kleinere wegingen in de staart.

PLAN is bovendien geclassificeerd onder artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en kent een Nederlandse KIID, waardoor de ETF toegankelijk is voor beleggers in ons land.

Groene obligaties

Groene obligaties, vaak green bonds* genoemd, zijn obligaties waarvan de opbrengst bedoeld is voor een duurzame, ecologisch verantwoorde investering. Het geld dat door de uitgevende partij wordt opgehaald met een groene obligatie mag namelijk alleen voor specifieke projecten met een duurzaam karakter worden ingezet.

De opbrengst van groene obligaties door overheden gaat bijvoorbeeld naar het aanleggen van windmolenparken, het verbeteren van de infrastructuur, het isoleren van huurwoningen of het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.

Ook het aantal bedrijven dat netto nul-doelen in decarbonisatie nastreven, neemt gigantisch toe. Dat geldt ook voor bedrijven die een transitie willen financieren. Bedrijfsobligaties nemen het leeuwendeel van de uitgifte van green bonds voor hun rekening, met dusver 60% van de nieuwe emissies dit jaar.