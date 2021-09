Disco Dinsdag: wat een joekel, welkom UMG op Damrak!

We hebben uitbreiding vandaag en niet zo'n kleintje ook: Universal Music Group is op basis van de referentieprijs €33,5 miljard waard en intussen mag u daar al wat bij optellen.



Helaas, want ik ben benieuwd naar de free float, heb ik amper data. Als ik die artiesten zie begin ik te denken aan cash flow middels royalty's. En dus mooie dividenden. Ik weet niet of dat zo is. Uiteraard alle succes gewenst UMG, een afsplitsing van Vivendi. Dat is een klassiek beursverhaal, maar is voor een andere keer.

Het is ook geen oer-Hollands bedrijf en mea culpa, ik zit een gigantische beursgang Damrak te missen #UniversalMusicGroup debuteert vandaag op Damrak en dat gaat lekker #AEX pic.twitter.com/z5IuDb0U7B — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 21, 2021