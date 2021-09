Per bank tonnen verschil in maximaal verstrekte hypotheek voor ZZP’er

Het krijgen van een hypotheek als ondernemer kan behoorlijk lastig zijn. Lastiger dan wanneer je in loondienst bent in ieder geval. De bank wil namelijk zeker weten dat je over voldoende inkomen beschikt om je hypotheek te kunnen betalen.

Daarbij kun je niet bij elke bank evenveel geld lenen, het verschil kan zelfs onderling oplopen tot een paar ton! Hoe dat zit? Dat lees je hieronder.

Winst

Als ondernemer moet je natuurlijk je winst kunnen aantonen van de afgelopen jaren. Aan de hand hiervan wordt een toetsinkomen bepaald door de bank. Niet elke bank neemt echter hetzelfde toetsinkomen, daardoor verschilt het maximale bedrag dat je als ZZP’er kunt lenen. Benieuwd hoe dat bij jou zit? Je kunt met deze tool berekenen wat jij maximaal kunt lenen als ondernemer.

Een voorbeeld

Oscar startte twee jaar geleden zijn carrière als ondernemer en verdient daarmee €40.000 per jaar. Zijn vriendin Saskia is in loondienst en verdient hetzelfde, ook €40.000 per jaar. Samen willen ze een huis kopen van hun inkomen.

Ze vergelijken bij welke bank ze het meest kunnen lenen. Bij de bank met de soepelste normen kunnen ze ruim €400.000 lenen. Bij de strengste bank nog geen €200.000, minder dan de helft.

Hoe kan dit?

Hoe is het mogelijk dat deze verschillen onderling zo groot zijn? Dat zit zo: banken hebben voor zelfstandige ondernemers uiteenlopende voorwaarden. Zeker wanneer je korter dan drie jaar werkt als ZZP’er, zijn de verschillen groot. Sommige banken tellen het inkomen van een ZZP’er bijvoorbeeld mee voor maar 85%. Anderen tellen het helemaal niet mee als je minder dan drie jaar als zelfstandige werkt.

Dit leidt tot grote verschillen in je maximale hypotheek per bank. Het is dus belangrijk om als ondernemer je goed te laten voorlichten over je hypotheek, zodat je genoeg kunt lenen tegen een gunstige rente.