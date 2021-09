Bescheiden opluchting voorbeurs, maar genoeg donkere wolken

De AEX indicatie is hoger na een herstelrally in het laatste half uur van Wall Street.

Er is geen Evergrande (-4,4%) nieuws. Tencent doet -1,5%. In Hong Kong, want China is dicht

Azië presteert wisselend met bijna alleen maar nullen voor de komma

De Amerikaanse futures staan hoger

Dollar verzwakt iets

De rentes doen nog niks

Commodities dalen of stijgen een pietsie

Crypto daalt weer

VIX Index +23,6% op 25,7

De AEX kwam gisteren tot maximaal 3,9% onder haar intradagtop van 804,47, de S&P 500 -5,2% en hier ziet u de Nasdaq 100. In het afgelopen jaar draaiden de indices na zulke semi-dipjes.



Het nieuws op het Damrak is dat Royal Dutch een flinke desinvestering doet. Even rekenen: er staan 4,1 miljard aandelen uit, ofwel dit is $1,71 of €1,45 per aandeel. Van de ene eigenaar naar de andere: misschien kan de rechter, die Olies tot groener veroordeelde, uitleggen wat het klimaat hier mee op schiet.



Met +107% dit jaar is bescheiden biotech Vivoryon dit jaar het beste aandeel op het Damrak. Of dit ok de beste cijfers zijn?



Prinsjesdag vandaag, maar daar gaat u op de beurs niets van merken.

Meer geld voor klimaat en wonen: dit weten we al over de Prinsjesdag-plannen: https://t.co/se538tDx2N — NU.nl (@NUnl) September 21, 2021

De opening dan met de exacte scores, de high lights gaf ik u al:



De rentes moeten nog op gang komen. Of niet.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Kendrion dat een bescheiden overname doet en Galapagos dat 7600 aandelen uitgeeft:

08:00 Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Adyen

07:44 Europese beurzen openen naar verwachting in het groen

07:40 Kendrion koopt 3T

07:22 Verlies Vivoryon loopt op

06:55 229 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

20 sep Shell verkoopt Permian-bezittingen aan ConocoPhilips

20 sep Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van inschrijvingsrechten

20 sep Wall Street lager gesloten

20 sep Beursupdate: AEX op Wall Street

20 sep Shell tot eind 2021 bezig met herstelwerkzaamheden in Golf van Mexico

20 sep Olieprijs lager gesloten

20 sep Toast en Freshworks verhogen bandbreedte uitgifteprijs beursgang

20 sep Coinbase ziet af van eigen leenproduct

20 sep Fors lagere koersen op Wall Street

20 sep Europese beurzen onderuit

20 sep Universal prijst beursgang Amsterdam

20 sep Twitter schikt in zaak over misleiding van beleggers

20 sep AEX sluit lager

Analistenadvies:

Adyen: naar €3200 van €2700 (buy) - Kepler Cheuvreux

De AFM meldt deze shorts en zo veel meldingen heb ik volgens sinds GameStop niet meer gezien:

De agenda:

07:00 Vivoryon - Halfjaarcijfers

22:00 Adobe - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 FedEx - Cijfers eerste kwartaal (VS)

11:00 Consumentenvertrouwen - September (Bel)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Augustus (VS)

En dan nog even dit

Donderdag dus die coupons en S&P gelooft niet in een bail-out:

China's embattled developer Evergrande is on the brink of default. Here's what you need to know. https://t.co/Cxa4oQQeuq — CNBC (@CNBC) September 20, 2021

Wel of geen besmetting, dat is de vraag:

No global Lehman moment? US junk bond risk spreads haven’t budged amid Evergrande fallout. pic.twitter.com/MxYibDjgf4 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 20, 2021

Intussen in het VK:

The natural gas market has been hit by a perfect storm:

??A long winter depleted European stocks

??Lower Russian supply and strong Asian demand for liquefied natural gas hampered summer stockpiling

??UK North Sea production has plunged https://t.co/Jlr6TgS4Gf pic.twitter.com/xqieh3zfSf — Financial Times (@FinancialTimes) September 20, 2021

Hoest, kuch:

Energieprijzen zijn de afgelopen maanden zo sterk gestegen dat grootverbruikers in de problemen komen. Sommige moeten hun productie zelfs stilleggen en vrezen voor hun voortbestaan. De reden is een tekort aan gas. Is daar iets aan te doen?https://t.co/KnPAVQ8yE9 — de Volkskrant (@volkskrant) September 21, 2021

Tijdelijk?

Food prices in America are on the rise – and it's not just a problem in the U.S. @seemacnbc reports on consumers around the world grappling with the cost of food. pic.twitter.com/pMKFmkrxVp — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) September 21, 2021

AFM ook al vorige week, er is veel groene gebakken lucht:

The rapid pace of growth in green investing raises the prospect of a bubble that could burst further down the road, according to the Bank for International Settlements. (via @climate) https://t.co/KCWFcCzCyD — Bloomberg Markets (@markets) September 21, 2021

Zie Binance?

Many cryptocurrency projects are flouting investor-protection rules and deserve more scrutiny, a group of investor advocates told SEC Commission Chair Gary Gensler in a letter https://t.co/1EaTotawxd — Bloomberg Markets (@markets) September 20, 2021

Zeg het maar: buy het dippie?

S&P 500: this is the 29th correction >5% since the March 2009 low.$SPX pic.twitter.com/eIMI9PYS0O — Charlie Bilello (@charliebilello) September 20, 2021

Of toch maar niet?

Europe's #energy crunch shows no signs of relief, with natural gas prices shooting higher again today. With #China #Evergrande spillover effects becoming increasingly visible, this is becoming the biggest test of the 'buy the dip' mentality this year. pic.twitter.com/OSCv6FnZhZ — True Insights (@true_insights_) September 20, 2021

Of toch weer wel?

Dit zijn echt alle #AEX dalinkjes (en er zijn er ook nog een paar van 2% en -3%) die ik laatste jaar kan vinden. Index staat wel bijna 50% hoger. Wat dat betreft is keer pak slaag niet zo raar, maar de beurs en menselijke logica is hele slechte combi pic.twitter.com/PxRD4RUHOf — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 20, 2021

Tot slot:

Veel plezier en succes vandaag.