Tijd voor actie nu het nog kan

In de afgelopen maanden heb ik mij in toenemende mate verbaasd, geërgerd en soms ook geamuseerd over het onvermoeibare optimisme in de markt. Hoe langer het duurt, hoe ongemakkelijker het echter wordt. Een teleurstelling voor grote groepen kopers ligt op de loer.

De argumenten om de koersstijgingen -van een zeer beperkte groep aandelen overigens - te rechtvaardigen veranderen niet, en worden echt uitgemolken. Herstel economie, lage rente, Tina, steunpakketten en Centralebankenbeleid. We horen het telkens opnieuw en al maanden lang.

Koersdoelverhogingen van analisten vliegen nog steeds dagelijks de deur uit alsof de bomen tot in de hemel groeien. Het optimisme kent geen grenzen en er is geen vuiltje aan de lucht en dat is nu net wat mij zorgen baart.

Climaxsignalen

Het sentiment op financiële markten kan snel, soms heel snel, veranderen. Nu is de lucht nog strak blauw, toch denk ik dat het binnenkort gaat betrekken. Er is volgens mij voldoende reden om uitermate sceptisch te zijn. Daarnaast zijn er de klassieke climaxsignalen die al enige tijd te bespeuren zijn in de markt. De toetreding tot de markt na ruim 10 jaar van stijgende koersen en het gedrag van een grote nieuwe groep beleggers speelt daarbij ook een rol.

Sinds 1986 heb ik diverse cycli meegemaakt. De paralellen met eerdere toppen in de markt zijn groot. In het webinar van dinsdag 21 september zal ik deze bespreken. Tevens behandelen wij de actualiteit en een alternatieve aanpak om rendement te maken wanneer de wind uit een andere richting gaat waaien.

