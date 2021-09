AEX neemt nieuwe aanloop

De opmars van de AEX zet niet door. Nu de psychologische horde rond 800 punten even te zwaar is, zou de markt eerst wat door de knieën moeten. Maar er ligt nog veel steun onder de beurs, die deze daling op kan vangen.

Technisch is de AEX vorige week wel iets verzwakt, nu de steile uptrend is verlaten. Alles bij elkaar wijst dit op wat consolidatie.

Paniekbarometer

De onrust zien we ook terug in de stijging van de VIX-index, ook wel paniekbarometer genoemd. Deze is vrijdag met een plus van 7% fors opgelopen.

De VIX geeft nog zeker geen paniek aan: de huidige opleving correspondeert met de VIX-pieken van juni, juli en augustus. Elke keer viel de toename in de volatiliteit (dus stijging van de VIX) samen met AEX-correcties van 15 tot 25 punten.

Vooralsnog stel ik vast dat de lichte onrust op de aandelenmarkt geen grote technische schade heeft opgeleverd. De bodem van 9 september rond 782,21 punten lijkt sterk genoeg om deze daling op te vangen.

Onzekerheid

Ik verwacht niet dat de AEX kleur zal bekennen voor woensdagavond, want dan komt de Amerikaanse Fed mogelijk met een rentebesluit. De markt is benieuwd of de Fed al op tapering zal hinten, of nog geduld heeft om dit uit te stellen tot een rentevergadering later dit jaar. Kortom, genoeg onzekerheid voor de Nederlandse beurs om even pas op de plaats te maken.

Vandaag bekijk ik de AEX en de Europese VIX-index.

AEX strandt op 800-puntengrens

De psychologische horde rond 800 punten is blijkbaar te zwaar voor de Nederlandse beurs. De AEX-index heeft het steile ultrakorte stijgende trendkanaal verlaten, maar de technische schade is beperkt.

Let goed op de steun rond 782,21 punten (bodem van 9 september), want die moet deze daling op kunnen vangen.

De opwaartse trend kan worden voortgezet indien de AEX-index alsnog overtuigend boven de psychologische barrière rond 800 punten weet te breken. Dan mogen we een verdere koersstijging verwachten, in eerste instantie richting het volgende koersdoel op 840 punten.

Wellicht dat deze daling voor een mooie aanloop zorgt.

Europese VIX-index iets opgelopen

De Europese VIX-index, een graadmeter van de volatiliteit, veert op vanaf lage niveaus. Er is sprake van lichte onrust onder Europese beleggers, maar niet op een zorgwekkend niveau.