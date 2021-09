AEX loopt voorop

De Nederlandse beurs heeft weer een nieuwe mijlpaal bereikt. De AEX-index tikte gisteren namelijk voor het eerst de 800-puntengrens aan. Sinds de bodem aan het begin van de coronacrisis werd gezet, is de index inmiddels in waarde verdubbeld. Een sterke prestatie gezien de onrustige omstandigheden van de afgelopen anderhalf jaar.

De Nederlandse beurs noteert vrijwel wekelijks een nieuw all-time high en lijkt de stijgende trend overtuigend voort te kunnen zetten. De AEX-index is hiermee een duidelijke uitzondering ten opzichte van de overige Europese beurzen. De meeste indices liggen al weken stil of hebben al wat terrein moeten prijsgeven. Is de AEX zo sterk of de rest zo zwak?

AEX-index bereikt koersdoel

De Nederlandse beurs heeft binnen de stijgende trend het berekend koersdoel rond 800,00 bereikt. De opwaartse trend kan enkel worden voortgezet indien de AEX-index overtuigend boven de laatste top weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten richting het volgende koersdoel op 840 punten.

De AEX-index heeft nu een eerste steun op de meeste recente bodem rond 782,21. Hieronder ligt nog steun rond 755,33 (bodem van 19 augustus).

DAX-index stabiliseert

De Duitse hoofdindex, die op 20 september wordt aangepast van 30 naar 40 aandelen, is al een aantal weken niet ver van haar plaats gekomen. De DAX-index wordt door kopers en verkopers in evenwicht gehouden boven steun 15.621,98 punten (bodem van 19 augustus).

Eerder werd de stijgende trend verlaten, hetgeen enige technische verzwakking signaleerde. Enkel bij een doorbraak boven weerstand 16.030,33 punten (top van 13 augustus) wordt de uptrend hervat en krijgt de DAX-index ruimte voor verdere koersstijging.

CAC 40-index mist kracht

De Franse beurs mist al enige tijd wat overtuiging. Na de stijging van begin augustus is de koers wat gaan corrigeren en is de stijgende fase stil komen te liggen. De CAC 40-index beweegt nu per saldo zijwaarts en lijkt te wachten op nieuwe impulsen.

Pas wanneer de correctieve fase (sinds medio augustus) wordt afgebroken, kan herstel worden ingezet richting de weerstand op 6.944,77 punten. Hier ligt het oude all-time high uit 2000. Een doorbraak onder de steun 6.560,74 punten zal ruimte vrijmaken voor een diepere correctie.

Bel 20-index verpietert

De Belgische beurs is de afgelopen weken fors verzwakt. De neerwaartse krul op de grafiek signaleert toenemende verkoopdruk. Nu bovendien een voorgaande koersbodem is gebroken, is een nieuwe technische verzwakking opgetreden en is er ruimte vrijgekomen voor een daling richting steun 4.096,09 punten (bodem van 21 juni).