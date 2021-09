Slotcall: Poppetje gezien, kastje weer dicht

Eindelijk brak de AEX (-0,4%) vanmiddag door de magische 800 punten-grens. Helaas heeft het nog niet zo mogen zijn dat we ook boven de 800 sluiten.

Welk bedrijf in ieder geval niet zijn best heeft gedaan de AEX over de 800 te tillen is Just Eat Takeaway (-4,5%). Miljoenen Amazon Prime-klanten hoeven een jaar lang geen bezorgkosten hoeven te betalen bij Deliveroo-bestellingen boven de £25. Just Eat Takeaway-CEO Jitse Groen denkt dat de invloed hiervan op zijn bedrijf beperkt zal blijven. Laten we maar niet vragen of de markt het hier ook mee eens is.

Dan nog goed nieuws voor alle beleggers met stukjes Microsoft (+0,9%). De techgigant kondigde vandaag aan het dividend met 11% te verhogen. Microsoft noteert op 17 november ex-dividend en zal een kwartaaldividend van $0,62 per aandeel uitkeren. Daarnaast kondigde Microsoft een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van maar liefst 60 miljard dollar.

OCI in de lift

“De koers van OCI (+2,2%) zit weer in de lift en dat komt zeker door de aanhoudend goede marktomstandigheden en het zicht op een verdere verlaging van de toch wel omvangrijke schuldenlast. Sinds de halfjaarcijfers is het aandeel met ruim 12% opgelopen”, schrijft aandelenanalist Peter Schutte in zijn analyse.

“Een dag na de halfjaarcijfers liet OCI weten dat het voor het eerste zogeheten blue ammoniak heeft geleverd aan het grote Japanse concern Itochu. Het betreft ammoniak met een laag koolstofgehalte, wat uiteraard gunstiger is voor het milieu. Op dit product zitten hogere winstmarges.” Goed nieuws dus voor OCI. Of dit het aandeel ook koopwaardiger maakt leest u hieronder.

Gestegen grondstofprijzen

De AEX behoort dit jaar met een winst van 27% tot de best presterende beurzen van Europa. Toch gaan niet alle bedrijven mee met de euforie. Diverse ondernemingen hebben te maken met oplopende grondstof- en transportkosten. Niels Koerts verzamelde de vijf Nederlandse bedrijven die het meeste last ondervinden van de gestegen grondstofprijzen.

Rentes

De rentes stijgen lichtjes. In Nederland klimt de tienjaarsrente tot -0,20%.

Brede markt

De AEX (-0,4%) presteerde vandaag minder slecht dan Frankrijk (-1%) en Duitsland (-0,6%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met 0,6% tot 19,4 punten.

Wall Street koerst in het groen: S&P 500 (+0,3%), Dow Jones (+0,3%) en de Nasdaq (+0,0%).

De euro stijgt 0,1% tot 1,182 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,7%) en zilver (-0,6%) zwakken beide een beetje af.

Olie: WTI (+3,4%) en Brent (+3%) zitten flink in de lift.

Bitcoin (+2,7%) stijgt.

Het Damrak:

UBS heeft zijn koersdoel voor ASML (-1,1%) opgekrikt tot €740. Momenteel koerst de chipper daar iets boven en dus blijft het houdadvies van kracht.

(-1,1%) opgekrikt tot €740. Momenteel koerst de chipper daar iets boven en dus blijft het houdadvies van kracht. Een gigantische koersdoelverhoging van ING voor DSM (+0,1%). Het koersdoel is opgeschroefd van €90,94 naar €206,80 en het advies ging van verkopen naar kopen.

(+0,1%). Het koersdoel is opgeschroefd van €90,94 naar €206,80 en het advies ging van verkopen naar kopen. Een flinke koersstijging vandaag voor ArcelorMittal (+4,6%). Daarnaast heeft Deutsche Bank zijn koersdoel voor de staalgigant met €7 verhoogd tot €47, met behoud van een koopadvies.

(+4,6%). Daarnaast heeft Deutsche Bank zijn koersdoel voor de staalgigant met €7 verhoogd tot €47, met behoud van een koopadvies. Just Eat Takeaway (-4,5%) is vandaag de grootste verliezer op het Damrak. 2021 is sowieso nog niet het jaar van Just Eat gebleken, gezien het aandeel dit jaar bijna 20% minder waard is geworden.

(-4,5%) is vandaag de grootste verliezer op het Damrak. 2021 is sowieso nog niet het jaar van Just Eat gebleken, gezien het aandeel dit jaar bijna 20% minder waard is geworden. Van Eck Associates heeft voor het eerst een belang in AMG (-2%) gemeld. Het gaat om een kapitaalbelang van 3,10% met eenzelfde stemrecht.

(-2%) gemeld. Het gaat om een kapitaalbelang van 3,10% met eenzelfde stemrecht. Mondelez International is gestart met het te gelde maken van zijn belang in JDE Peet's (-0,5%) met het aanbod van converteerbare obligaties ter waarde van 300 miljoen euro.

Adviezen

DSM: naar €190 van €173 en houden - Société Générale

DSM: naar €206,80 van €90,94 en verhoogd naar kopen - ING

ING: naar €13 van €12,50 en kopen - Goldman Sachs

ING: naar €12 van €11,50 en houden - HSBC

ABN Amro: naar €13 van €12 en houden - HSBC

ASML: naar €740 van €610 en houden - UBS

ArcelorMittal: naar €47 van €40 en kopen - Deutsche Bank

Agenda donderdag 16 september 2021

00:50 Handelsbalans - Augustus (Jap)

06:30 Werkloosheid - Augustus (NL)

11:00 Handelsbalans - Juli (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - September (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Augustus (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Juli (VS)