Nu de AEX nog, maar voorbeurs spannend nieuws en koersen

De AEX indicatie is ietsje hoger, na een nipt hoger Wall Street. De brede markt steeg daar na vijf dagen dalen, maar technologie kleurde toch weer rood, Er is veel meer, maar eerst dit.

Verrassend, DSM splitst zichzelf op! Het bedrijf is van plan de Materials-divisie te verkopen en helemaal voor Nutrition te gaan. Daar kijkt de markt al heel lang met een schuin oog naar onder het motto de som der twee héél verschillende delen is waarschijnlijk veel meer waard dan het geheel.

De vorige CEO, u weet wie, wilde daar nooit iets van weten. Verder geeft het bedrijf een enorme strategische update en wil ze zo ongeveer de hele wereld redden. Het is echt veel. Interessant dat het concern hier zelf mee komt, vooral die afsplitsing, juist nu het aandeel zo succesvol en ook heel duur is.



Hier DSM zelf. Ik ben geneigd te denken dat de koers hier goed op reageert, maar op de beurs is nooit iets zeker.

#DSM announces it will fully focus its resources and capabilities to address the urgent societal and environmental challenges linked to the way the world produces and consumes food. Find out more in our press release here> https://t.co/4yutWX4MB4 pic.twitter.com/vD5dxlbcuo — DSM Company (@DSM) September 14, 2021

Het agendapunt vandaag zijn de Amerikaanse consumentenprijzen over augustus (CPI), ofwel inflatie. De consensus is 5,3% YoY en 0,4% MoM (juli was 5,4% en 0,5%). Bij afwijking kunnen de koersen van zich laten horen. Intussen tikken vandaag grondstoffen de hoogste top in tien jaar aan.

Dat is wel een beetje afhankelijk van welke commodity index u neemt, maar zie hier de Bloomberg Commodity Spot Index.



Met name op de energiemarkten is het enorm bal, als het crypto is. Ik bedoel maar, zie dit. Als Royal Dutch Shell nou een beetje handig handelt, kan ze hier goed aan verdienen dit kwartaal, denk ik opportunistisch...

??BREAKING: This is simply incredible. ??



UK day-ahead baseload electricity prices jump to a fresh all-time high of £354 per MWh on N2EX. Intraday prices for peak demand are much, much higher.



To put into perspective, that's 700% higher than the ~£45 average 2010-2020 price pic.twitter.com/iJqQJysaHu — Javier Blas (@JavierBlas) September 13, 2021

De opening dan met weer een slecht China, daar ligt de zwaar aangeslagen vastgoedmammoet Evergrande op apegapen: -10,7%. Tencent ligt vlak. Zie natural gas ook en by crypto is het rustig na die litecoin-Walmart zwendel gisteren.



De rentes rekken zich nog een keer uit:

De agenda met Amerikaanse consumentenprijzen over augustus:

06:30 Industriële productie - Juli def. (Jap)

08:00 Werkloosheid - Juli (VK)

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Augustus (VS)

14:30 Inflatie - Augustus (VS)

En dan nog even dit

Het bizarre is dat waar de aandelen in de touwen hangen, Big Tech China gewoon doorgroeit en onderneemt:

Alibaba leads $300 million investment into Chinese autonomous driving start-up https://t.co/ksODcmPpGe https://t.co/X7dMImrDGe — CNBC (@CNBC) September 14, 2021

Apple komt vandaag met nieuwe bullen, maar doorgaans reageert de koers daar amper meer op:

Apple is holding its annual iPhone event tomorrow — here's what to expect. https://t.co/zGoJTgzFny — CNBC (@CNBC) September 13, 2021

Overal ontploffen de energiegrafieken:

Europe's gas shortage could make the whole world pay more to get warm this winter https://t.co/5OYCN06mZB — CNBC (@CNBC) September 13, 2021

Bij duurzaam is het niet veel beter?

Solar prices jumped in the second quarter, reversing recent trends, on material costs and supply chain issues https://t.co/m3AuLJiB0V — CNBC (@CNBC) September 14, 2021

Nu ook uranium:

A new uranium fund that’s snapping up supplies signals the start of a lasting bull run for the commodity https://t.co/QWfZstVir7 — Bloomberg Markets (@markets) September 13, 2021

Hoppa:

Intuit to buy email marketing company Mailchimp for $12 billion in cash and stock https://t.co/vZPHpYwg7d — CNBC (@CNBC) September 13, 2021

NFT, wat moet en doet u er mee?

Recur co-founders Trevor George and @ZachBruch discuss their NFT platform and latest funding round led by billionaire @StevenACohen2 on @BloombergTV https://t.co/rPcGA6J961 pic.twitter.com/bw6Ex9WOk8 — Bloomberg Crypto (@crypto) September 14, 2021

Mooi plaatje!

Fiat money post-1971 has facilitated an extraordinary global debt and money printing binge, DB says. At the start of this period, debt was close to all-time lows across the major economies, so you had several cycles before the debt accumulation could become systemic. pic.twitter.com/r22Iqr5Sph — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 13, 2021

Rijk worden is een keuze! :-)

Here's how much money you'll need to invest every month to retire with $1 million, $2 million or $3 million, broken down by age. #investinyou (In partnership with @acorns.) https://t.co/r2Tzhf7rVt — CNBC (@CNBC) September 14, 2021

Veel plezier en succes vandaag.