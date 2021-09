Tracker Tips: een degelijk vlaggenschip Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Column, Redactioneel Categorie: Indextrackers

Het befaamde wereldwijd geaggregeerde obligatiefonds van iShares met een kredietbeoordeling van AAA tot BBB kent tegenwoordig een duurzame variant. De ETF, die de Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable en Green Bond SRI Index volgt, biedt een gediversifieerde blootstelling aan de wereldwijde obligatiemarkt in 70 landen en meer dan 30 valuta's. AGGE De iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (met ticker AGGE en isincode IE000U6US1Q0) is mede genoteerd aan Euronext Amsterdam en kent een lopende kostenfactor van 0,10% per jaar, dezelfde vergoeding als de klassieke iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF van $710 miljoen groot. AGGE biedt een verbeterd duurzaamheidsprofiel in vergelijking met de Bloomberg Global Aggregate Index terwijl naar een vergelijkbaar risico-rendementsprofiel wordt gestreefd, en is geclassificeerd onder artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Bovenstaande grafiek geeft de vijfjarige relatieve performance weer van de onderliggende indices van de klassieke en duurzame variant, die zoals blijkt nagenoeg gelijk zijn. ESG-filters De benchmark van AGGE hanteert een best-in-class-benadering van duurzaam beleggen door een reeks ESG-filters te integreren en emittenten met een MSCI ESG-rating lager dan BBB uit te sluiten. Uitsluitingen worden ook toegepast op staatsgerelateerde obligaties op basis van de VN-sanctielijst, wat resulteert in een obligatie-universum van 20.000 namen versus 27.000 in de moederindex.

Daarnaast streeft de referentie naar een meetbare milieu-impact door ten minste 10 procent van zijn marktwaarde toe te wijzen aan effecten die zijn geclassificeerd als groene obligaties. Verder wordt de obligatietracker maandelijks herwogen en gebruikt deze een steekproefmethode om de index te volgen, wat betekent dat niet alle 20.000 effecten in het mandje zijn opgenomen. Momenteel heeft AGGE de grootste weging van 36,4% in de VS, 13,1% in Japan, 7% in China via de iShares China CNY Bond UCITS ETF (CNYB) en 6,6% in Frankrijk. Verschuiving naar duurzaam beleggen Voor beleggers die passief duurzaam beleggen omarmen, is deze ETF een passende aanvulling op het vlak van gediversifieerde vastrentende waarden wereldwijd. Mijns inziens heeft de fondsindustrie recentelijk goed ingespeeld op nieuwe regulering en de behoefte van al meer beleggers om op een maatschappelijk verantwoorde manier te beleggen. Tegenwoordig heeft elke klassieke ETF wel een ESG-variant door een aan momentum winnende verschuiving naar duurzaam beleggen.





Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.