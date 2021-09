Richtingloos voorbeurs, maar let op het nieuws

De indicatie voor opening is zo vlak als wat. De dollar trekt aan, rentes doen niks, China ligt slecht, crypto daalt en commodities stijgen.

Zie de vlijmscherpe opgaande trends in AEX (oranje) en S&P 500, die vorig week alle dagenm daalde. Er is niet veel voor nodig om hier uit te kukelen, maar het kan ook dat met één lekker dagje er weer nieuwe alle time highs staan.

Verassing? Behalve activiteiten afstoten, wil ABN Amro ook weer groeien. Maar hoe en wat? Zelf heeft ze blijkbaar geen idee en ja, wie vraag je dan? Yup, The Firm. Er is meer bankennieuws, want claimadvocaat Adraan de Gier is stichting Colleqt begonnen. Hij wil tot €16,7 miljard terughalen uit het renteschandaal.

Ik heb geen idee in hoeverre dit realistisch is, kans van slagen heeft, hoe lang gaat duren en vooral wat de koersen hier mee doen.

ABN Amro vraagt Goldman Sachs lijst met geschikte overnameprooien in Europa https://t.co/pAOMioCO8m — FD Nieuws (@FD_Nieuws) September 12, 2021

Verder is er vooral weer nieuws uit China. Waar wil Beijing naar toe, wat heeft ze voor bedrijfsleven voor ogen, is wellicht de grote vraag? Zeg het maar, er is weer van alles. Tencent staat -3,6% in Hong Kong.

Chinese tech shares tumble again on the latest government moves to reshape private enterprise, including a report that it intends to break up Ant's Alipay https://t.co/1D02bm4NaP — Bloomberg Markets (@markets) September 13, 2021

Nog meer nieuws uit China: gedwongen fusies, overnames of sluitingen?

De nikserige opening dan:



De rentes laten zich nog niet in hun kaarten kijken:

De agenda stelt niet zo heel veel voor:

00:00 FNG - Halfjaarcijfers

22:00 Oracle - Cijfers eerste kwartaal (VS)

06:30 Faillissementen - Augustus (NL)

00:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

Investors have pushed the S&P 500 to 54 record closes in 2021. Now US stock market faces risk of bumpy autumn, Wall St analysts warn. September tends to be a historically weak period for the stock market. https://t.co/Z7KDsfcqxe pic.twitter.com/gNqjThIELV — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 12, 2021

Euro-area inflation will peak at 3.2% in the fourth quarter, before slipping back below 2% by mid 2022, according to Bloomberg’s latest survey of economists https://t.co/Wq5T8GjGc3 — Bloomberg Markets (@markets) September 13, 2021

Dit is even andere koek dan ons saaie KPN:

ICYMI: Deutsche Telekom struck a share-swap deal with Softbank to raise its stake in T-Mobile US to 48.4%, bringing CEO Tim Hoettges closer to his goal of securing direct control over the U.S. telecoms operator https://t.co/HrbTRVY3Wz pic.twitter.com/Qnlg4QFgdN — Reuters (@Reuters) September 13, 2021

Southeast Asian nations are slowly realizing they can no longer afford the economy-crippling restrictions needed to squash the Covid-19 pandemic https://t.co/etwcD3ll18 — Bloomberg Markets (@markets) September 12, 2021

Global ompanies from noodle makers to semiconductor giants are spending on new plants and machinery in ways they haven’t done for years https://t.co/c71OYefuPN — Bloomberg Markets (@markets) September 12, 2021

U.S. officials are discussing launching a formal review into whether Tether and other stablecoins threaten financial stability https://t.co/30NvgKramE — Bloomberg Markets (@markets) September 11, 2021

ICYMI: The big names in the car industry are busy unveiling new vehicles at the Munich car show and nearly all of them electric. But the global shortage of semiconductor chips and rising raw material costs is casting a shadow over the event https://t.co/iciKIJDQRe pic.twitter.com/Zy9TDJ9Ag6 — Reuters (@Reuters) September 13, 2021

Amazon TVs are coming in October, with prices starting at $370 https://t.co/2JIDN0Q5Sa — CNBC (@CNBC) September 12, 2021

Veel plezier en succes vandaag.