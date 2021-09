Koopkansen in AMX en AEX

Technisch vormt de AMX een bullish pullback, boven oude toppen. Dit geldt ook voor de AEX.

De index van middelgrote beursbedrijven, de AMX-index, heeft onlangs een zwak verloop achter de rug. In de afgelopen vier handelssessies verloor de AMX, ook wel Midkap genoemd, ruim 2,25%. Daar staat een mooie zomer tegenover, want sinds de bodem van medio juli rond 1004 punten is de AMX met 9% opgelopen.

Technisch ontwikkelt zich bij de index van middelgrote beursbedrijven een zeer interessant patroon, nu de AMX terugzakt naar een steunniveau. Ik denk dat de AMX bezig is met een bullish pullback, waarbij oude toppen voor steun zorgen.

Oogkleppen

Eerst het begrip pullback. Ik zei het hier vorige week al, 'pullback' klinkt exotisch, maar het fenomeen is in feite heel eenvoudig. Met pullback bedoel ik dat je vooral op correcties koopt.

Het voordeel hiervan is dat je niet als verdwaasd met oogkleppen achter de markt aanholt. In een pullback koop je dus op de zwakte, lekker met wat korting dus. De term Buy the Dips staat bij mij in beton gegoten. Ik heb ze hier in mijn blog wel duizend keer herhaald.

Maar terug naar de AMX-index. Deze is dus zwak en laat een correctie zien. Maar vanwege de bullish pullback kijk ik er met kopersogen naar. Een uitleg van het begrip bullish pullback kunt u onderaan deze blog vinden.

Bullish



Waarom bullish? Er wordt gesproken over 'bullish' wanneer de markt stijgt. Dit kan gezien worden over langere periodes, zoals één of meerdere jaren, maar ook over kortere periodes, zoals een tijdsbestek van één maand, één week of zelfs enkele uren.

De term bullish heeft betrekking op het sentiment in de markt. Bulls (stieren) zijn de kopers, die rekenen op een prijsstijging.

Elektrische scooter

Kijken we bij de AMX zo'n anderhalf jaar terug, dan is het zeer bullish. Op 23 maart 2020, op het dieptepunt van corona, noteerde de AMX 581,11 punt. Eind vorige week noteerde de index 1.091,16. In 1,5 jaar tijd is onze Midkap-index dus met 87,77% gestegen.

Als je toen een turbo met een hefboom van 2 of 3 had gekocht, zou je nu een dikke vakantie hebben verdiend, een elektrische scooter of je huis kunnen laten schilderen door een vakman.

Turbo's

Deze week start de jaarlijkse turbocompetitie Slimste Belegger. Ik ben één van de 5 coaches om u te helpen en te begeleiden in het speculeren en traden met Turbo's. Ik hoop dat u meedoet en elke dag even op de website kijkt.

Op maandag 13 september gaat het spel om 08:00 uur officieel van start. Op maandagavond kunt u om 20:00 uur het webinar over turbo's volgen, dat ik samen met medecoach Nico Bakker geef. Aanmelden kan gratis en gemakkelijk via deze link.

Nederlandse beurs

Op 13 september begint Nederlandse beurs met enig argwaan. Ook elders in Europa lijken de beurzen afwachtend te openen. De handel staat overal in het teken van mogelijke maatregelen van de centrale banken om de lage rente aan te pakken.

Verder zijn er uiteraard de eventuele economisch gevolgen van de deltavariant van het coronavirus. Al deze zorgen zijn natuurlijk niet stimulerend voor de markt.

Maar ik ben contrair hierin, en zoals gezegd denk ik dat er een mooie instapkans aankomt.

Wall of worry

Mijn lijfspreuk, ook in deze competitie, is Each rally climbs a wall of worry. Dus ik start de Slimste competitie met turbo's Long op de AEX en op de AMX.

Mijn technische argumentatie is dat de trend positief is en dat de zwakte tijdelijk is en kansen biedt. Ik ga nog niet meteen volledig long tot het gaatje, maar wil wel hiermee mijn signatuur voor de competitie zetten. Dus medecoaches Jean Paul, Jim, Nico en Guy: here I come!!

Vandaag bekijk ik de AEX en de AMX

Nederlandse beurs test onderkant steile opgaande trendkanaal

De AEX-index toont op de grafiek een patroon van hogere toppen en bodems. Dit signaleert kopers die steeds hoger instappen.

Binnen de stijgende trend moet de eerste horde rond 800 overwonnen worden, om 840 mogelijk te maken. Die doorbraak zit er aan te komen.

De steun bevindt zich rond 755,33 punten (bodem van 19 augustus).



Midkap index blijft binnen uptrend ondanks correctie

De correctie van de AMX-index brengt geen schade aan in het technische beeld, want de dip vindt plaats binnen de stijgende trend.

Indien de koers rond of boven de voorgaande top rond 1.078,33 punten (van 1 juni) wordt opgevangen, blijft het technische beeld positief. De kans hierop schatten we op meer dan 75%.

Een bodem op of boven op 1.078,33 zal de feitelijke pullback vormen. De eerste barrière rond 1.115,98 punten (gevormd op 7 september) moet overwonnen worden, om de opmars omhoog te vervolgen.

Uitleg Bullish Pullback

Van een geldige bullish pullback is onder de volgende voorwaarden sprake: