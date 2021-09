Slotcall: Chippers door het dak

Ondanks dat slechts 8 van de 25 hoofdfondsen in het groen sluiten, zet de AEX toch een klein plusje van 0,2% op het bord. Het zijn wederom de chippers die verantwoordelijk zijn voor deze stijging.

ASML (+1,5%), Besi (+4,0%) en ASMI (+4,0%) zijn de grote winnaars van de dag, terwijl er geen bedrijfsnieuws te bekennen valt. Laatstgenoemde profiteert van een koersdoelverhoging van Bank of America (naar €464 van €390 en kopen), maar dan hebben we het wel gehad.

Aangezien de AEX een echte technologie-index is, zal het u niet verbazen dat de hoofdindex vandaag veruit de beste beurs van Europa is. De meeste Europese indices sloten immers in het rood. Dit laatste valt een klein beetje tegen, omdat er vandaag toch echt goed nieuws valt te melden.

De Amerikaanse President Joe Biden heeft afgelopen nacht voor het eerst sinds lange tijd weer een belletje gepleegd met de Chinese leider Xi Jinping. Het doel van het gesprek is om de onderlinge betrekkingen te verbeteren. De Chinese beurzen gingen vanochtend nog wel omhoog op het bericht, maar daarna ebde het sentiment wat weg. Tencent (-1,5%) sluit op de Amerikaanse beurs zelfs in het rood. Prosus (-0,7%), dat een belang van 28,9% heeft in de Chinese techgigant, gaat mee omlaag.

IEX-Beleggerspodcast

De volgende onderwerpen komen aan bod:

De volgende onderwerpen komen aan bod:

De waarschuwing van Morgan Stanley

De stijgende grondstofprijzen

Het vage ECB-rentebesluit

De toenemende bemoeienis van China op het bedrijfsleven

Negatieve rente op junkbonds

De slimme aankoop van HAL

Unilever

Akzo Nobel waarschuwt, of toch niet?

De brouwers

KPN

Boek van de maand: What Works on Wall Street, geschreven door James O'Shaughnessy (vierde editie)

Waarom de koers van Shell maar niet stijgt

Prosus

Beluister de podcast op Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts.

Heineken

De koers van Heineken (-0,3%) staat door de stijgende grondstofprijzen onder druk. Sinds de piek eind juni heeft de brouwer zo'n 14% in waarde moeten inleveren. Dit is overigens aanmerkelijk minder slecht dan branchegenoot AB Inbev, dat ruim 25% verloor.

Het lukt de brouwers niet in een keer om de hogere kosten door te berekenen aan de klant, waardoor de marges onder druk komen te staan. Hoe lager de marges hoe lager in de regel de winstgevendheid. Dat Heineken minder hard is afgestraft, komt door het feit dat de balans sterker is dan die van AB Inbev.

In periodes van toenemende onzekerheid krijgen de bedrijven met de slechtste balans altijd een extra klap na. Het hogere risicoprofiel vertaalt zich immers in een lagere marktwaardering. Welke brouwer we momenteel het meest aantrekkelijk gewaardeerd vinden, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes gaan vandaag in een brede lijn stevig omhoog. Ten opzichte van een week geleden is de Amerikaanse tienjaarsrente zelfs met zo'n 10 basispunten opgelopen

Nederland: +3 basispunten (-0,22%)

Duitsland: +3 basispunten (-0,33%)

Italië: +4 basispunten (+0,70%)

Verenigd Koninkrijk: +1 basispunt (+0,75%)

Verenigde Staten: +3 basispunten (+1,33%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -0,1%

AEX deze maand: -0,0%

AEX dit jaar: +26,3%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +28,8%

Technologie houdt AEX overeind

Deze week komt technologie bovendrijven en dus houdt de AEX (-0,1%) het hoofd goed boven water. De Bel20 (-2,8%) heeft daarentegen last van de koersdaling van zwaargewicht AB Inbev en in de DAX (-1,1%) zitten vooral industriële ondernemingen. Oude-economie-aandelen waren deze week even niet de place to be.

AEX

ASMI (+9,5%) ontving deze week bijna iedere dag een koersdoelverhoging van een grote zakenbank en Besi (+5,3%) profiteert in de achtergrond mee van het goede sentiment rondom chipaandelen. KPN (+3,4%) kan opgelucht ademhalen nadat bekend werd dat de Indiase miljardair Mukesh Ambani naast T-Mobile Nederland heeft gegrepen.

Bij het rijtje floppers noteert Prosus (-4,5%) in de bovenste regionen. De Chinese overheid staat tijdelijk geen nieuwe online videospellen meer toe. Een beslissing dat de business van Tencent raakt. Ook winkelvastgoed ligt bijzonder slecht. Unibail Rodamco (-5,3%) is hiervan het voorbeeld.

AMX

Alfen (+6,3%) snelt alweer richting de €100. De energiespecialist kreeg na de publicatie van de halfjaarcijfers nog een aardige tik om de oren, maar dit verlies is inmiddels volledig weggewerkt. Aperam (+1,0%) stelde zijn winstverwachting voor de lange termijn naar boven bij. Intertrust (-3,8%) is sinds de beursgang in 2015 dood geld gebleken.

ASCX

Er heerst fantasie in TomTom (+11,7%). Op stevige volumes wordt het aandeel van de navigatiedienstverlener fors hoger gezet. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden. CM.com (-5,8%) kan niet profiteren van de overwinning van Max Verstappen. Anderzijds heeft het aandeel natuurlijk al een aardig ritje gemaakt. Of er nog meer in het vat zit, leest u hier.

