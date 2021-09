Slotcall: 800 puntengrens blijft in zicht

Echt ? Dat is de IEX-verklaring voor de stijging van 6% op een handelsvolume dat bijna 3x het normale dag-handelsvolume is voor het aandeel AMG (Advanced Metallurgical Group N.V.) ? De beurskoers stijgt door sterk gestegen metaalprijzen ?





Dat de metaalprijzen stijgen, dat weet iedereen al weken, en zelfs maanden. Toch deed de beurskoers van AMG al die tijd niet mee met de stijging. Integendeel, het aandeel daalde. Dus het argument van stijgende metaalprijzen .. leg ik maar even in de prullenbak. Sorry IEX ..



Het verklaart (dus) ook niet dat er (pas) vandaag een heel sterk handelsvolume te zien is voor dit aandeel. Ik had de reden graag geweten, maar we zullen geduld moeten hebben tot de AFM iets in haar registers laat zien. Dat handelsvolume was in al de tijd van de stijgende metaalprijzen ... zeer dun bij AMG. Deed totaal niet mee aan de hype van bijzondere metalen. Alleen vandaag gebeurt er iets dat opvalt. En uitgerekend vandaag komt IEX met een antwoord dat wel heel makkelijk weerlegd kan worden.



Als je niet weet wat de stijging in prijs + in handelsvolume veroorzaakt ... zeg dat dan gewoon. En vertel er bij dat je de lezers inlicht zodra de oorzaak wel tevoorschijn komt.



Want ook een slotcall zou moeten kloppen en het zou leerzaam kunnen zijn. Wat lezers van IEX naar mijn onbescheiden mening niet willen zien, is een flut-antwoord. Beterschap @ IEX ..