Slotcall: 800 puntengrens blijft in zicht

Het Damrak kende een weinig enerverende dag vandaag. De stemming is en blijft weliswaar goed, maar gaandeweg de dag verloren veel aandelen wat momentum. De handel startte vlak, gedurende de ochtend won de AEX terrein, om na de lunch toch weer wat af te kalven. Uiteindelijk resteert er een plus van 0,4%.

De 800-puntengrens blijft in zicht, maar is nog wel buiten bereik. Toch hoefden beleggers zich zeker niet te vervelen vandaag: tal van individuele aandelen lieten stevige koersuitslagen zien. We noemen hier een Prosus (-2,9%), Shell (+2,5%), AMG (+6,0%), Arcadis (+2,8%) en BAM (+3,2%). Shell doet poging nummer zoveel om de €17 achter zich te laten. We zijn benieuwd, het aandeel is echt (te) laag gewaardeerd, maar heeft het sentiment sterk tegen.

ABN Amro

Diverse media berichten vandaag dat ABN Amro (+0,7%) de stoute schoenen heeft aangetrokken. De bank zou Goldman Sachs in de arm hebben genomen met als opdracht dat de Amerikanen voor de bank op zoek gaan naar overnamekandidaten. De Beleggersdesk is wat sceptisch.





Verrassingen H1-cijfers

De halfjaarcijfers zitten erop: een goed moment eens terug te blikken waar de verrassingen waren te vinden en dat zijn ditmaal niet the usual suspects. Niels Koerts zocht het voor Premium leden uit: Een Top Vijf.

Wall Street

Eind vorige week gooide Morgan Stanley de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat de markt meer dan rijp is voor een correctie van 10%. De zakenbank ziet althans geen upside meer voor dit jaar voor Wall Street. De risk/reward is matig volgens Morgan Stanley.

Toeval of niet, het wil de afgelopen dagen niet echt vlotten in de VS, al is er van een correctie nog absoluut geen sprake. Het vuurtje wordt hier en daar in de financiële media overigens wel opgestookt, dus wie weet.

Rentes



Geen noemenswaardige uitslagen bij de rentes.



Brede markt

De AEX sluit 0,4% in het groen, maar daarmee blijven we een tikje achter ten opzichte van de overige Europese indices.



sluit 0,4% in het groen, maar daarmee blijven we een tikje achter ten opzichte van de overige Europese indices. Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones (+0,2%) en S&P500 (+0,8%) doen het goed, terwijl de Nasdaq (-0,2%) wat terrein prijsgeeft.



laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones (+0,2%) en S&P500 (+0,8%) doen het goed, terwijl de Nasdaq (-0,2%) wat terrein prijsgeeft. De euro blijft stabiel en noteert 1,182 ten opzichte van de dollar.



blijft stabiel en noteert 1,182 ten opzichte van de dollar. De VIX noteert boven de 20 punten, al zakt de paniekbarometer vandaag 3%.



noteert boven de 20 punten, al zakt de paniekbarometer vandaag 3%. Goud (+0,4%) en zilver (+0,3%) veren op.



(+0,4%) en (+0,3%) veren op. Olie : WTI en Brent lopen verder op: supply issues in de VS als gevolg van het orkanenseizoen laten zich gelden



: WTI en Brent lopen verder op: supply issues in de VS als gevolg van het orkanenseizoen laten zich gelden Bitcoin ligt wat zwak maar kost wel ruim $44k



Het Damrak



De verzekeraars liggen goed vandaag. Aegon springt er positief uit met een winst van 2,3%.

springt er positief uit met een winst van 2,3%. Prosus (-2,9%) gaat omlaag op het bericht dat de Chinese overheid de leenactiviteiten van Alipay wil afsplitsen in een aparte app. Het is het zoveelste signaal van toenemende overheidsbemoeienis op het Chinese bedrijfsleven.

(-2,9%) gaat omlaag op het bericht dat de Chinese overheid de leenactiviteiten van Alipay wil afsplitsen in een aparte app. Het is het zoveelste signaal van toenemende overheidsbemoeienis op het Chinese bedrijfsleven. Shell (+2,5%) vindt op een licht bovengemiddeld volume van 13,1 miljoen stukjes de weg omhoog.

(+2,5%) vindt op een licht bovengemiddeld volume van 13,1 miljoen stukjes de weg omhoog. Unilever (+1,2%) trekt de AEX omhoog en dat is dit jaar een zeldzaamheidje.

(+1,2%) trekt de AEX omhoog en dat is dit jaar een zeldzaamheidje. AMG (+6,0%) profiteert van de gestegen prijzen van bijzondere materialen.



(+6,0%) profiteert van de gestegen prijzen van bijzondere materialen. Arcadis (+2,8%) doet het goed dankzij een koersdoelverhoging van ING. Het aandeel gaat naar €53 van €45 en het koopadvies blijft intact.

(+2,8%) doet het goed dankzij een koersdoelverhoging van ING. Het aandeel gaat naar €53 van €45 en het koopadvies blijft intact. BAM Groep (+3,2%) koerst alweer ruim boven het niveau van voor de halfjaarcijfers. Nog niet zolang geleden moest de bouwer een grote afschrijving doen op een groot infrastructuurproject. De koers ging op dat bericht omlaag, omdat iedereen vreesde voor de Afsluitdijk. Hoewel, van enige vrees lijkt nu geen sprake meer, want het aandeel zit de laatste weken aardig in de lift.

(+3,2%) koerst alweer ruim boven het niveau van voor de halfjaarcijfers. Nog niet zolang geleden moest de bouwer een grote afschrijving doen op een groot infrastructuurproject. De koers ging op dat bericht omlaag, omdat iedereen vreesde voor de Afsluitdijk. Hoewel, van enige vrees lijkt nu geen sprake meer, want het aandeel zit de laatste weken aardig in de lift. TomTom (-3,4%) corrigeert. Afgelopen week zat er een kopertje in de markt. Die is vandaag in geen wegen te bekennen.

Adviezen

AXA: naar €26,50 van €26 en kopen - Barclays

LVMH: naar €760 van €540 en kopen - HSBC

Arcadis: naar €53 van €45 en kopen - ING

Agenda 14 aug

06:30 Industriele productie Japan - jul

08:00 Werkloosheid VK- jul

10:00 IEA maandrapport

12:00 Ondernemersvertrouwen MKB VS - aug

14:30 Inflatie VS - aug