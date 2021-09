Slim instappen op de pullback: Buy the dips

Bericht delen via:

Op basis van het huidige technische plaatje zouden Simme beleggers hun kooplijstje kunnen voorbereiden. Buy the dips.

In deze blog besteed ik aandacht aan de volgende onderwerpen:

Hoe reageert de markt op taperen?

Is de recente dip van de AEX koopwaardig?

Komende week start de Slimste Belegger: op 13 september kunt u deelnemen aan het webinar Buy the Dips

Taperen

De Europese Centrale Bank (ECB) handhaaft zoals verwacht de rentes, maar geeft wel aan het opkoopprogramma naar een bescheiden tempo af te bouwen. De ECB zet hiermee een eerste stap in het terugdraaien van het ruime rentebeleid (het zogenaamde taperen).

In de aanloop naar het rentebesluit was de AEX wat gedaald. Hiermee heeft de index, zonder noemenswaardige schade in het technische plaatje, een dipje van zo'n 18 punten achter de rug.

Dubbele pullback biedt koopkansen

Naar mijn bescheiden mening heeft de AEX hiermee een dubbele pullback gevormd. Want in het recente dipje is niet alleen de de vorige top (van medio augustus rond 780 punten) getest, maar ook de onderkant van het stijgende trendkanaal (vette blauwe lijntje).

Daarmee wordt de AEX in potentie weer koopwaardig. Simme beleggers zouden nu hun kooplijstje kunnen klaarleggen. Uiteraard kom ik hier de komende week op terug.

De term pullback klink ingewikkeld, maar is in feite heel simpel. Het betekent dat je, in een uptrend, vooral op correcties instapt.

Het voordeel hiervan is dat je niet als een dolle achter de markt aanloopt. Je koopt dus op de zwakte. U herinnert zich mijn oude uitspraak 'Buy the Dips' vast nog wel.



Eeuwige roem

Dit brengt mij op de jaarlijkse beurswedstrijd ' Slimste Belegger'. Vanwege nieuwe regels zijn er dit jaar geen geldprijzen te winnen, maar wel eeuwige roem. Tijdens de Slimste-competitie zal ik beleggen en handelen volgens de pullback-methode.

Dus heel belangrijk, ik zal vrijwel dagelijks concrete posities innemen, waaraan u zich kunt spiegelen.

Vandaag leg ik de pullback uit. Ik adviseer u ook het webinar van 13 september bij te wonen, dat ik samen met Nico Bakker en Rogier San Giorgio geef. Deelname is gratis, u dient zich wel te registreren. U kun zich hier voor het webinar opgeven.

Uitleg Pullback in een uptrend

Van een geldige pullback in een uptrend is onder de volgende voorwaarden sprake:

Op bovenstaande voorbeeldgrafiek breekt de koers boven een vorige horde (top a), wat een koopsignaal genereert.

De markt vormt daarna een hogere top, waarna lichte winstnemingen optreden.

Indien de koers daarna terugvalt (bij bodem 3) moet die daling op of boven die voorgaande top a opgevangen worden. De volgende AEX-bodem moet dus op of boven 780 punten liggen.

Het korte termijn koopsignaal (de uitbraak boven 780 punten) wordt voltooid indien vervolgens de laatste top wordt gebroken. Op de AEX ligt die horde rond de top van 6 en 7 september op 800 punten.

Uitleg Pullback na een vlakke trading range

Van een geldige pullback na een vlakke trading range is onder de volgende voorwaarden sprake: