Slotcall: Een licht haviks rentebesluit

Deze warme donderdag 9 september leek lange tijd een vervolg te worden op de matige beursdag van gisteren. Richting het einde begon de AEX (-0,2%) toch te klimmen, om zo even boven het wateroppervlak uit te komen. Helaas watertrappelde de Nederlandse hoofdindex niet hard genoeg en dook de AEX weer tot onder de slotkoers van gisteren.

De neuzen van beleggers wezen vandaag naar de Europese Centrale Bank die vanmiddag met het rentebesluit kwam. In het kort: no taper, al is dat wellicht iets té kort door de bocht. Hoewel de rentes ongemoeid blijven, zal de ECB wel voorzichtig beginnen met terugschroeven van zijn pandemie-gerelateerde stimuleringsprogramma door in een wat lager tempo obligaties op te kopen.

“De economie en inflatie vallen dusdanig mee, dat zelfs de ECB haar eigen opkoopprogramma's even te draconisch vindt. Voor de komende drie maanden dan. Ze houdt echter de vinger aan de trekker van de bazooka”, schreef marketwatcher Arend Jan Kamp er vandaag over in het liveblog.

China slaat weer toe

Ondertussen lijkt de grootste nachtmerrie van de Chinese autoriteiten nog altijd te zijn dat jongeren iets te veel Mario Kart, Counter Strike of Call of Duty spelen, en dus wordt er weer met maatregelen gestrooid. Dit keer wordt de goedkeuring van nieuwe games opgeschort. Een tijdelijke beperking die in het leven zou zijn geroepen om het aantal nieuwe games terug te dringen. Gamevertier is op deze manier ver te zoeken Chinese jongeren, die toch al beperkt waren tot enkele game-uurtjes per week.

Drie keer raden wie hier nog meer de dupe van is. Ding, ding, ding! In één keer goed, het is Tencent. U speelt door voor de magnetron. Nu even zonder dollen; deze zoveelste tegenvaller heeft vandaag zo’n 8,5% van de koers afgesnoept. Dat voelt ook grootaandeelhouder Prosus (-5,2%), dat vandaag eveneens fors in de min koerst.

Amerikaanse steunaanvragen

Van China vliegen we naar de Verenigde Staten, waar de initial jobless claims vandaag als goed nieuws kunnen worden gebracht. De daling van het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering was deze week een stuk groter dan verwacht. Economen gingen uit van 335.000 nieuwe steunaanvragen, maar dit werden er slechts 310.000. Vorige week bedroeg waren er nog 345.000 die voor het eerst bij de Amerikaanse variant van het UWV aanklopten.

Pinterest vs Facebook

In de meeste recente aflevering van de IEX BeleggersPodcast (morgen is er weer een nieuwe, dus stel uw vragen alvast in de reacties hieronder) kreeg analist Niels Koerts de vraag eens naar Pinterest (+1%) te kijken. Hoewel de analisten van IEX talloze verzoeken krijgen bepaalde aandelen te volgen, besloot Koerts in dit geval eens een blik te werpen op het aandeel dat met name onder het jonge publiek populair blijkt.

Hoewel Pinterest een hoge volatiliteit kent, is het aandeel sinds de beursgang in april 2019 ruimschoots verdubbeld in waarde. “De vraag is nu voor hoe lang, want de afgelopen twee maanden is het aandeel zo'n 30% in waarde gezakt”, stelt Koerts. Hij wijst dit toe aan het krimpende aantal gebruikers. “Ten opzichte van een jaar geleden is er nog een groei zichtbaar van 9%, maar ten opzichte van het eerste kwartaal resteerde er een min van 4% tot 451 miljoen gebruikers.” Ondertussen liepen de gebruikersaantallen van de overige socialmediabedrijven gewoon verder op.

Volgens Koerts heeft Pinterest nog flinke groeimogelijkheden, maar daar staat tegenover dat er nog aanzienlijke investeringen nodig zijn. Dit zou ertoe kunnen leiden dat Pinterest op termijn meer gaat verdienen per gebruiker. Een spel waar Facebook (+0,2%) momenteel meester in is. Of Koerts zijn geld zou zetten op Facebook of op Pinterest leest u in zijn analyse hieronder.

Auf Wiedersehen, BAM Deutschland

Al tijden is BAM (+0,7%) bezig met het dichter tot zichzelf komen. Zo kondigde de nieuwe CEO Ruud Joosten nu aan dat BAM Deutschland volledig verkocht zal worden. “Ook dit keer reageren beleggers slapjes. De resultaten in Duitsland zaten recent namelijk weer stevig in de lift. Maar voor de langere termijn is dit wederom goed nieuws”, merkt aandelenanalist Peter Schutte op.

“Kopers zijn Zech Group en Gustav Zech Foundation. BAM Deutschland is goed voor een jaaromzet van circa €500 miljoen en telt ongeveer 750 medewerkers. Ter vergelijking: BAM boekte over 2020 een jaaromzet van €6,8 miljard. Met de verkoop wordt derhalve ruim 7% van de totale omzet buiten de deur gezet.”

Wat de verkoop van de Duitse tak doet met de risico-rendementsverhouding en de koopwaardigheid van BAM leest u door in de analyse van Peter Schutte.

Rentes

Een licht haviks rentebesluit, maar de markt reageert licht duivisch. De aandelen gaan iets omhoog, en de rente wat omlaag. Zo zakt de Nederlandse tienjaarsrente met vier basispunten tot -0,24%.

Brede markt

De AEX (-0,2%) presteerde het vandaag niet om in het groen te eindigen, zoals Frankrijk (+0,3%) en Duitsland (+0,2%) dat wel lukte.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met 1,5% tot 17,7 punten.

Wall Street blijft dicht bij huis: S&P 500 (+0,0%), Dow Jones (+0,0%) en de Nasdaq (+0,2%).

De euro stijgt 0,1% tot 1,183 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (+0,5%) stijgen.

Olie: WTI (-0,1%) en Brent (-0,3%) dalen.

Bitcoin (+1,8%) klimt.

Het Damrak:

Shell (-0,7%) verlangt wel héél erg van zijn werknemers dat ze zich laten vaccineren. Sterker nog, uit een intern document dat door de Financial Times is ingezien blijkt dat de energiereus overweegt weigeraars te ontslaan.

(-0,7%) verlangt wel héél erg van zijn werknemers dat ze zich laten vaccineren. Sterker nog, uit een intern document dat door de Financial Times is ingezien blijkt dat de energiereus overweegt weigeraars te ontslaan. Bank of America heeft vanwege de druk op de marges van bierbrouwers zijn koersdoel voor Heineken (-1,3%) een tikje teruggeschroefd. Het koersdoel ging met €2 omlaag tot €120, wel geeft de bank nog altijd een koopadvies af. Ook concurrent AB InBev moest eraan geloven, van dat koersdoel werd €7 afgeschaafd en is nu €54. Het advies voor AB InBev (-1,5%) blijft neutraal.

(-1,3%) een tikje teruggeschroefd. Het koersdoel ging met €2 omlaag tot €120, wel geeft de bank nog altijd een koopadvies af. Ook concurrent AB InBev moest eraan geloven, van dat koersdoel werd €7 afgeschaafd en is nu €54. Het advies voor AB InBev (-1,5%) blijft neutraal. Een waarschuwing van AkzoNobel (+1,7%): de sterke verhoging van de verfprijzen dit kwartaal zou onvoldoende zijn om de stijgende kosten en de tekorten van grondstoffen volledig te compenseren.

(+1,7%): de sterke verhoging van de verfprijzen dit kwartaal zou onvoldoende zijn om de stijgende kosten en de tekorten van grondstoffen volledig te compenseren. Norges Bank heeft zijn belang in Fugro (+0,2%) vergroot van 2,85% naar 3,37% met dito stemrecht.

(+0,2%) vergroot van 2,85% naar 3,37% met dito stemrecht. Spanning en sensatie bij ForFamers (-0,1%), dat in 2016 Vleuten-Steijn heeft overgenomen. Steijn zou namelijk tegen de afspraken in een concurrerende onderneming zijn gestart. Naar aanleiding hiervan heeft de beursgenoteerde veevoerspecialist zowaar een politie-inval bij Steijn in Deurne geregeld.

Adviezen

Heineken: naar €120 van €122 en kopen - Bank of America Merrill Lynch

NN Group: naar €55 van €50,60 en kopen - Kepler Cheuvreux

NX Filtration: naar €17 van €14 en kopen - Berenberg Bank

