U mag aandelen ook goedkoop vinden (en dat heeft niks met de koersen te maken)

Kijk, dit is waarom u aandelen ook heel goedkoop mag noemen. In verhouding tot (veilige AAA-)staatsobligaties dan. Dit is gewoon simpel dividendrendement versus rentes en u weet precies hoe die vlaggen erbij hangen. Dan is er maar één conclusie: TINA, ofwel There is No Alternative (voor aandelen).

Kijk wat NN ervan maakt vandaag:



Hier zijn mijn eigen lange data, nog in olijk rood-wit-blauw ook. U ziet dat de waardering van aandelen vergelijkbaar is met de beruchte dotcomstanden van ruwweg 1995-2000. Het dividendrendement is ongeveer hetzelfde. Het grote verschil is de rente. Vandaar dat u aandelen ook goedkoop mag vinden.



Op de beurs is er echter altijd een maar. Er zijn nog ruim een miljard factoren die meespelen. Pas achteraf weten we soms - en ook niet altijd - wat de doorslag gaf voor een beweging, of de aanzet tot een draai in de markt. Zo weet niemand wat de trigger was in oktober 1929.