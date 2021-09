Rood voorbeurs, want it's the economy dummy en er is veel nieuws

De AEX-indicatie is lager. It's the economy dummy, de networks houden het op zorgen over economie, supply chain en deltavariant. De ECB neemt een rentebesluit vandaag. GameStop deed -8,8% op Q2's en Tencent staat nu -6,1%, want Beijing is streng.

Tencent moet illegale content verwijderen en interfaces veranderen om game-verslaving tegen te gaan. De koers dus aan gort en dan weet u hoe Prosus doorgaans beweegt.

Tencent, NetEase shares dive after Chinese regulators summon the firms over gaming concerns https://t.co/ZCmXdRwXFv — CNBC (@CNBC) September 9, 2021

Meer nieuws: BAM verkoopt BAM Deutschland op de Duitse infra (!) na, maar wil niet zeggen voor hoeveel. Niet zeggen hoeveel, dat begint een beetje een patroon te worden? Ik doel op die aangekondigde afschrijving op een groot... infraproject.



We zúllen dóórgáán! De ECB neemt dus een rentebesluit, maar verwacht niet meer dan wat gepraat op de vierkante millimeter over de bestaande opkoop-, doorpomp- en er-kan-nog-meer-bij-programma's. De president geeft een persconferentie, maar zegt doorgaans niet zo heel veel.

#ECB balance sheet hit fresh ATH at €8.2tn ahead of this week's gov council meeting. Total assets rose by another €16.2bn as Lagarde keeps the printing press rumbling despite rising #inflation. The ECB balance sheet is now equal to 79.5% of #Eurozone's GDP vs Fed's 36.7%. pic.twitter.com/inG8UALuRH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 7, 2021

Kijk aan, Royal Dutch Shell is het eerste grote bedrijf bij ons dat hiermee komt. In de VS is het al heel gewoon. Citaat, want geldt dit nou ook voor het Nederlandse (kantoor)personeel? Niet meteen, geloof ik:

The document, dated September 1, outlined a case for “selective vaccine mandates” initially at offshore and other remote locations where staff live and work and where other criteria were met.

Shell weighs vaccine mandate and firing staff who resist https://t.co/ZQE1snIWzr — Financial Times (@FT) September 8, 2021

Dan ook nog even Shell en Unilever, want het VK verhoogt de dividendbelasting met 1,25 procentpunt:

Londen verhoogt belastingen om zorg te financieren https://t.co/joKeZ3CYz2 — De Tijd (@tijd) September 9, 2021

De opening dan na drie dagen op rij dalingen op Wall Street, anno 2021 klinkt dat bijna als een bear market. China ligt slecht en meldt ook nog inflatie over augustus: CPI 0,8% YoY (1,0% verwacht) en PPI 9,8% YoY (9,0%).



Nog een kijkje in de diepvries, de rentes dus.

ECB may dial back support but won't take it away just yet https://t.co/9wzh8RH3oh pic.twitter.com/gfpV4Mgeui — Reuters (@Reuters) September 9, 2021

Geen outlook en de SEC wil nog het een en ander weten, -8,8% dus:

GameStop shares fall despite posting narrower loss and rising sales https://t.co/xwTS3CCqE6 — CNBC (@CNBC) September 8, 2021

-8,9%:

China Evergrande bonds fall sharply on default worries, onshore bond temporarily suspended https://t.co/dcROVZsGoD pic.twitter.com/oOnIzjlk9r — Reuters (@Reuters) September 9, 2021

De volgende:

Ukraine is the latest country to legalize bitcoin as the cryptocurrency slowly goes global https://t.co/Diks3nODEH — CNBC (@CNBC) September 9, 2021

Het zijn net aandelen, er is altijd wel ergens eentje die harder gaat (dan die u hebt):

New for subscribers: This cryptocurrency has surged 300% in a month and is now the world's seventh-biggest coin. Check out @CNBCPro today. https://t.co/iUVv8nglI6 — CNBC (@CNBC) September 8, 2021

Copypaste Tesla?

Chinese Tesla rival XPeng plans new vehicles and targets a distant future in robots and flying cars https://t.co/CpjZj5x95C — CNBC (@CNBC) September 9, 2021

Veel plezier en succes vandaag.