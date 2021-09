Weinig enthousiasme voor goud en zilver

De financiële markten kenden de afgelopen dagen een afkoelingsfase waarbij er wat terrein moest worden prijsgegeven. De oplopende aantallen coronagevallen en een tegenvallend banenrapport uit de VS zorgden voor een kleine schrikreactie op de aandelenbeurzen.

Toch is het niet zo dat beleggers direct naar alternatieven zoeken buiten aandelen. Obligaties blijven neerwaarts tenderen en zelfs de cryptomarkt ging hard onderuit. Ook de edelmetalen, van oudsher een veilige haven, deden een stap terug.

De schade op de aandelenbeurzen lijkt overigens beperkt en cryptoliefhebbers zien deze daling ongetwijfeld als een nieuw instapmoment. Voor goud en zilver oogt het beeld wat minder florissant. Technisch is er weinig om enthousiast over te worden.

Goud

Goud weet al een jaar niet meer te overtuigen. De goudprijs is eind 2020 uit de stijgende trend gezakt en sindsdien niet meer ver van zijn plaats gekomen. Per saldo is een ruime neutrale bandbreedte zichtbaar, maar de lagere koerstoppen duiden wel op toenemende verkoopdruk.

De steun rond $1680 dient stand te houden om verdere verzwakking te voorkomen. Een doorbraak onder deze steun zal ruimte vrijmaken voor een grotere correctie.

Weerstand getest

Het afgelopen halfjaar heeft de goudprijs flinke schommelingen laten zien zonder uiteindelijk ver van zijn plaats te komen. Goud lijkt rond $1834 opnieuw het hoofd te storen en een stap terug te moeten doen. Pas wanneer deze weerstand wordt gebroken, zal het beeld wat opklaren en kan er verder herstel plaatsvinden.

Zilver

De zilverprijs presteert al niet veel beter dan goud. Ook hier is duidelijk te zien dat de stijgende fase eind vorig jaar is overgegaan in een meer neutraal koersverloop. Zilver beweegt zijwaarts tussen $22 en $30. Binnen deze bandbreedte is het koersverloop erg volatiel.

Een uitbraak uit deze bandbreedte lijkt de nieuwe richting te gaan bepalen voor de zilverprijs. De koers is inmiddels onder het 200-daags gemiddelde terechtgekomen, waarmee een neerwaartse uitbraak momenteel de grootste kans heeft.

Dalende trend

De afgelopen maanden is al een dalende fase zichtbaar geworden. Vanaf juni laat zilver een patroon van lagere toppen en bodems zien, wat duidt op toenemende verkoopdruk. Momenteel lijkt de koers weer af te ketsten op de bovenkant van deze dalende trend.

Pas wanneer de dalende fase wordt afgebroken, zal het beeld wat opklaren en kan er verder herstel plaatsvinden richting de bovenzijde van de langetermijn-bandbreedte rond $30. Tot die tijd adviseren we voorzichtig te blijven met zilver.