Slotcall: Beertjes op de beurs

Een sombere beurs vandaag. De AEX (-0,7) startte meer dan 1% in de min. Hoewel de belangrijkste index van ons land gedurende de middag iets terugkrabbelde, zat een hogere slotkoers er niet in vandaag.

Het is niet alleen de AEX die er vandaag magertjes bij ligt. In Frankrijk (-0,8%) en Duitsland (-1,5%) hebben de beurzen ook geen topdag. Een duidelijke trigger lijkt er niet te zijn. Zo zijn er geen noemenswaardige macrocijfers die de boel in beweging hebben gezet. Een klein stapje terug op z’n tijd is dan ook helemaal niet erg. Vergeet niet dat de AEX het dit jaar met een plus van 26% nog altijd voortreffelijk doet.

Wat wellicht wel meespeelt is de onzekerheid rond het rentebesluit van de Europese Centrale Bank morgen. De vraag is of de ECB iets zal noemen over het eventueel terugschroeven van de obligatie-opkopen.

Dreigende SEC

Nog een aandeel dat vandaag niet zo’n lekkere dag heeft is Coinbase Global (-3,5%). Dat heeft echter vooral van doen met de SEC die een dreigende toon voert. De Amerikaanse autoriteiten zijn namelijk niet te spreken over de plannen van de cryptobroker om rente te betalen op het uitlenen van cryptomunten.

Als Coinbase Lend, zoals het product heet, wordt aangeboden zal de SEC een rechtszaak aanspannen. Naar aanleiding van deze dreiging laat Coinbase het programma tot in ieder geval oktober even voor wat het is.

InPost

Hoewel uit de halfjaarcijfers van InPost (-6,7%) blijkt dat de Poolse kluisjesuitbater nog altijd stevig groeit, gaat het niet meer zo hard als in de eerste drie maanden van dit jaar. Toen steeg de onderliggende omzettoename met 93%, waar dat in het tweede kwartaal ‘slechts’ met 30% steeg. De cijfers worden niet al te best ontvangen door beleggers. De koers, die er de afgelopen weken al niet joviaal bij hangt, kleurt vandaag donkerrood. “Toch zijn de cijfers niet helemaal verkeerd en blijkbaar in lijn met de verwachtingen van het management.”

“Positief is wel dat het concern de onlangs verhoogde jaarprognose herhaalt”, merkt Analist Peter Schutte op in zijn analyse van het bedrijf. “Topman Rafal Brzoska stelt dat Covid-19 voor aanhoudende onzekerheid zal zorgen, maar dat hij er van overtuigd is dat versnelde verschuiving naar een digitale economie structureel is en we dus ook steeds meer online gaan kopen.”

Een risicootje dat volgens Schutte niet over het hoofd gezien moet worden is de mega-overname van het Franse Mondial Relay. “Alles staat of valt bij een succesvolle internationale expansie en de integratie van Mondial Relay, waar nog flink in geïnvesteerd zal moet worden.” Of Schutte het aandeel desondanks koopwaardig acht leest u in zijn analyse hieronder.

Accsys

Een tegenvallertje bij Accsys (-0,1%): de bouw van de productiefaciliteit in Hull valt naar verwachting €9 tot €15 miljoen hoger uit dan eerder verwacht. “De kosten van de Britse fabriek worden nu geraamd op €90 tot €96 miljoen. Dat dit koersgevoelige informatie betrof, maakte de reactie van beleggers op het nieuws wel duidelijk: het aandeel leverde maandag 23 augustus, de dag dat dit nieuws bekend gemaakt werd, 3,6% in”, schrijft IEX-analist Niels Koerts.

“Accsys haalde op 5 mei nog €37 miljoen op middels een aandelenuitgifte. Vrij snel daarna, op 4 juni, ontving Accsys van de hoofdaannemer een notificatie dat die de intentie had de werkzaamheden neer te leggen op gronden van force majeure (Covid-19).” Volgens IEX had de communicatie omtrent het conflict met de hoofdaannemer wellicht uitgebreider gekund.

“Een geluk bij een ongeluk is dat particuliere beleggers geen schade hebben ondervonden van de wat onfortuinlijke gang van zaken rond de in aanbouw zijnde fabriek in Hull. De beurskoers van Accsys is sinds de emissie zelfs licht opgelopen, gedragen door het sterke marktsentiment”, stelt Koerts nog in zijn hieronder te lezen analyse.

Rentes

De rentes zijn weer een beetje tot rust gekomen sinds gisteren. De Nederlandse tienjaarsrente daalt met een basispuntje tot -0,21%.

Brede markt

De AEX (-0,7%) presteerde vandaag niet best, maar nog altijd beter dan Frankrijk (-0,8%) en Duitsland (-1,5%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) steeg met 3,3% tot 18,7 punten.

In de Verenigde Staten gaat het vooralsnog niet anders dan in Europa: S&P 500 (-0,3%), Dow Jones (-0,3%) en de Nasdaq (-0,9%).

De euro daalt met 0,2% tot 1,182 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,1%) blijft dicht bij huis, waar zilver (-1,3%) aardig daalt.

Olie: WTI (+1,3%) en Brent (+1,1%) stijgen.

Bitcoin (-0,4%) daalt.

Het Damrak:

Philips (-2,1%) startte vandaag als stijger van de dag op basis van het fikse koersdoel van Jefferies & Co. De zakenbank begon vandaag met het volgen van Philips en hanteert nu een koersdoel van €55 en geeft daarbij een koopadvies af. Gek genoeg eindigde het aandeel als een van de grootste verliezers.

(-2,1%) startte vandaag als stijger van de dag op basis van het fikse koersdoel van Jefferies & Co. De zakenbank begon vandaag met het volgen van Philips en hanteert nu een koersdoel van €55 en geeft daarbij een koopadvies af. Gek genoeg eindigde het aandeel als een van de grootste verliezers. Met voormalig dochter Signify (-4,2%) gaat het vandaag nog een tandje slechter en daarmee is het hekkensluiter binnen de AEX. YTD staat er nog altijd een plus van 32,5% op het bord, dus er is geen man overboord.

(-4,2%) gaat het vandaag nog een tandje slechter en daarmee is het hekkensluiter binnen de AEX. YTD staat er nog altijd een plus van 32,5% op het bord, dus er is geen man overboord. ASML (-1,1%) kreeg vandaag flinke koersdoelverhogingen van zowel Wells Fargo als Berenberg. De zakenbanken geven daar beide een koopadvies bij uit.

(-1,1%) kreeg vandaag flinke koersdoelverhogingen van zowel Wells Fargo als Berenberg. De zakenbanken geven daar beide een koopadvies bij uit. Daarnaast verhoogde Berenberg ook zijn koersdoel voor ASMI (-1,2%). Dit ging naar €400 van €350, eveneens met behoud van een koopadvies.

(-1,2%). Dit ging naar €400 van €350, eveneens met behoud van een koopadvies. Bank of America heeft een belang van 5,06% met dito stemrecht in CM.com (-2,1%) gemeld.

Adviezen

ASML: naar €825 van €678 en kopen - Wells Fargo

ASML: naar €845 en €670 en kopen - Berenberg Bank

ASMI: naar €400 van €350 en kopen - Berenberg Bank

Philips: koersdoel van €55 en kopen - Jefferies & Co.

Agenda

Donderdag 9 september 2021

04:00 Consumenten- en producentenprijzen - Augustus (Chi)

08:00 Handelsbalans - Juli (Dld)

13:45 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Europese Centrale Bank - Toelichting (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)