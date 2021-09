AEX en andere onnavolgbare capriolers op opening

Overnames SANOFI zijn logischer dan je denkt. Geld is goedkoop, hun pijplijn moet gevuld en de ziektebeelden van Kadmon zijn interessant.

GLPG is erg early stage geworden en wie gaat er dokken voor over 4 jaar?? Als GLPG al te koop is.



Kadmon heeft al 1 product in de markt. Krijgt dus middel dat sinds juli in USA geregistreerd is tegen graft versus host (omgekeerde afweerreactie) en nog een fase 2 voor ander ziektebeeld

en 1 product in fase 1 onderzoek (fibrose etc.)



Kortom kansrijk als je zelf weinig hebt.