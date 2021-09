Zo zeg, ga er maar even goed voor zitten voorbeurs

Haha, dit is een goeie en misschien kan Sint Louis de AEX ook even door 800 heen kopen. Daar ziet het nu nog niet naar uit. De indicatie voor opening is maar nipt hoger.

Ik vind het zo langzamerhand écht geen gek idee idee meer om Louis de formatie te laten doen #nedtur — vincentschildkamp (@vinschildkamp) September 7, 2021

De Q3-waarschuwing van PPG - vooral door hick-ups in de supply chain - is misschien wel tekenend voor de wereldeconomie nu. Het hapert. En dan stegen de Nasdaqjes gisteren, waar de brede markt daalde. Leg het maar uit. Slecht nieuws is goed nieuws, want de centrale banken plempen wel weer bij - zoiets?

Dan stijgen de rentes ook nog. Het kan ook nog zijn dat dit ik spijkers op laag water zoek. Zit ik soms naar een reden voor dip of daling te zoeken, omdat het al zo lang is geleden dat de markt een duidelijke stap terug doet? Kan ook nog. Want ik let vooral op winsten en die supply chain issues staan me niet aan.

Zie PPG, die kunnen de resultaten raken. En aandelen zijn niet goedkoop. Vandaar dat gisteren bij ons fondsen als AkzoNobel, Unilever, Heineken, Corbion en Kendrion achterbleven, gewoon een paar namen die me zo te binnen schieten die hier gevoelig voor zijn. Gevalletje kostenverhogingen doorprijzen dus.

Over naar vandaag, InPost heeft H1's en meldt indrukwekkende groeicijfers. De omzetverwachting is in ieder geval dik verslagen. Ik weet niet of de cijfers goed genoeg zijn voor dit hele dure groeiaandeel, dat per saldo lager staat dan de beursgang begin dit jaar.

Over dip gesproken, dit was zowat een dubbele. Intussen bij crypto, hier bitcoin (oranje) en ethereum. El Salvador kon gisteren mooi goedkoop bijkopen dan maar. We gaan zien of bitcoin ook De Verlosser onder de valuta is...



Tom Simonts van KBC weet meer:

Crypto-overzicht, om mee te zijn na de flash crash door debacle in El Salvador (dat daarna zelfs $BTC's bijtankte). Kostte de markt gisteren $400mld dollar. Bitcoin nu op $46576, goed voor 42,1% marktaandeel ($877mld tegenover $2 biljoen in totaal). Volatiliteit. pic.twitter.com/j4R063mw17 — Tom Simonts (@TSimonts) September 8, 2021

Nog iets, Unilever heeft nog meer aan haar hoofd dan grondstofkosten:

Een van de pikante details van Boris Jonhsons' plan voor belastingverhoging, is het invoeren van een dividendbelasting. Dividendbelasting! Je zal Unilever heten en hiervoor gevlucht zijn naar dit EU buitengebied.https://t.co/xnFu7EEWij — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 8, 2021

De opening dan en die mag amper die naam hebben. Beweging zit er bij crypto, Japan ligt goed en dat is het wel.

De rentes weten het ook nog even niet.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:43 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoelen ASMI en ASML

07:35 Beursblik: Jefferies start volgen Philips met koopadvies

07:31 Sanofi neemt Kadmon over

07:08 Europese beurzen openen licht lager

07:01 Japanse economie groeit harder dan voorzien

07 sep Beursupdate: AEX op Wall Street

07 sep Wall Street sluit overwegend lager

07 sep Olieprijs daalt

07 sep Wall Street verdeeld

07 sep Europese beurzen sluiten lager

07 sep Adecco wil 230 miljoen euro ophalen

07 sep Handelsvolumes op Euronext in augustus gedaald

07 sep KPN uitblinker op rood Damrak

Analistenadvies:

ASMI: naar €400 van €350 (buy) - Berenberg

ASML: naar €845 van €670 (buy) - Berenberg

Philips: starten met volgen met buy en €55 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met GameStop!

00:00 InPost - Halfjaarcijfers

00:50 Economische groei - Tweede kwartaal (Jap)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Vacatures - Juli (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Juli (VS)

22:00 GameStop - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Oracle - Cijfers eerste kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Tja, die Nasdaqjes toch:

The Nasdaq rose to record highs, lifted by Big Tech stocks that have fueled Wall Street's gains in recent years https://t.co/XcoivR9eri pic.twitter.com/OIwTlFHvSk — Reuters (@Reuters) September 8, 2021

China:

Chinese crackdown discounts lure investors into emerging ETFs https://t.co/mlRWEP0yWH — Bloomberg Markets (@markets) September 8, 2021

Q2? Q3 is al bijna afgelopen.

Japan's Q2 GDP revised up to annualised 1.9% growth https://t.co/UEaKFCwNrK pic.twitter.com/S7khdXhmsn — Reuters (@Reuters) September 8, 2021

Zon, zee, strand en bitcoin:

Popular vacation site 'Bitcoin Beach' hopes to ride the cryptocurrency wave as bitcoin becomes a legal tender in El Salvador https://t.co/JJmTjhMuvg pic.twitter.com/t3xzSFnsLK — Reuters (@Reuters) September 8, 2021

Hier dan weer donkere wolken:

Coinbase receives a Wells notice from the SEC, saying the agency will bring an enforcement action if the exchange launches its Lend product https://t.co/ptvUYmo3R4 — Bloomberg Markets (@markets) September 8, 2021

Engineering is Duitse en Japanse specialiteit:

Toyota said it is aiming to slash the cost of its batteries and increase their efficiency, in a bid to take a lead in the key automotive technology. Meanwhile, Volkswagen warned that the shift to electric could cost more than it previously predicted https://t.co/LjfGDMxio7 pic.twitter.com/eeO6QhDybM — Reuters (@Reuters) September 8, 2021

Green is good?

NEW: Banks and borrowers are rushing to add sustainability targets to loans, but a Bloomberg analysis found that for many deals, the incentives are all but meaningless.



Read The Big Take ?? https://t.co/F4w9AvfFAz — Bloomberg Markets (@markets) September 8, 2021

Morgen rentebesluit:

#ECB balance sheet hit fresh ATH at €8.2tn ahead of this week's gov council meeting. Total assets rose by another €16.2bn as Lagarde keeps the printing press rumbling despite rising #inflation. The ECB balance sheet is now equal to 79.5% of #Eurozone's GDP vs Fed's 36.7%. pic.twitter.com/inG8UALuRH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 7, 2021

Veel plezier en succes vandaag.