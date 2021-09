De Dow laat zijn kopje hangen

quote: handyman6 schreef op 8 september 2021 09:15:



Niks aan het handje handy, zet het petje met de 1000 Euro maar op, oordoppen in, en de zonnebril op.Ik kan mij 2008 nog herinneren, op de zaak ging het toen nog fantastisch, de orders waren niet aan te slepen, prijzen liepen de klauwen uit, en de levertijden stegen naar grote hoogte.Ik weet het nog goed, ik was in de fabriek in Duitsland en ik stond met de oude Produktionsleiter Herr Adolf (echte naam overigens) te praten, en ik vroeg aan hem, kunt u de productie niet verhogen, m'n klanten zitten me in de nek te hijgen.Rustig aan zei hij, het gaat vanzelf over, zo is het altijd gegaan, alles is op dit moment overspannen, uitbreiding van productiecapaciteit is geen optie, want ik krijg zelf de halffabricaten ook niet.Hou het maar in de gaten, leveringen stokken, geen omzet, bedrijven zullen problemen krijgen met het betalen van hun rekeningen, en daarna volgt een kettingreactie aan faillissementen waarbij als eerste degenen volgen die al geen vet meer op hun botten hebben.Deze man kreeg een jaar later gelijk.