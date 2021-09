De Dow laat zijn kopje hangen

Breaking news: Dow Jones verandert de naam in DowN Jones. NasDAK verandert de naam in NasZAK. S&P 500 verandert de naam in S&P 400. DAX in DAG. AEX in AEXniksje. CAC - in Bruine Hoop. FTSE in FOETSIE. VIX in GEFIXED!



Veel naamsveraderingen vandaag. Graag wat herstellen. Ik heb extra shorts nodig.