Slotcall: Rentes in de lift

De AEX (-0,5%) geeft vandaag wat gas terug. Een tegenvallend cijfer over de Duitse ZEW index lijkt de boosdoener te zijn. Deze graadmeter geeft aan hoe het er met de Duitse economie voor staat en blikt tevens vooruit.

Het cijfer kwam uit op 26,5 daar waar analisten rekenden op 30,0. Op dit nieuws zakten de Europese beurzen wat weg, al moeten we het ook allemaal niet overdrijven. Een daling van 0,5% hoort er gewoon bij. Verder is het rustig op het macrofront.

Het Europese BBP-cijfer over het tweede kwartaal viel licht hoger uit dan verwacht, maar hierop kwamen de markten niet in beweging. Het gaat immers over een herziening en daar komt bij dat het cijfer terug kijkt, terwijl beleggers vrijwel altijd de blik naar voren werpen.

Wat verder opvalt, is dat de rentes een aardige vlucht omhoog maken, zo loopt de Amerikaanse tienjaarsrente met zes basispunten op 1,38%. Toch lijken de markten zich er nauwelijks iets van aan te trekken. De financials liggen er redelijk bij, maar niet meer dan dat.

Ook bespeuren we geen onrust bij technologie-aandelen. Dat was begin dit jaar nog wel anders. Toen hoefden de rentes maar een paar basispunten te stijgen om de techfondsen in vuur en vlam te zetten. Het lijkt er simpelweg op dat de markten tot rust komen. Na een rally van zo'n 100% ten opzichte van het dieptepunt van maart 2020 is dat zo gek nog niet.

KPN

KPN (+4,1%) maakt het verlies van gisteren weer helemaal goed. Er waren geruchten dat de Indiase prijsvechter Reliance een bod zou doen op T-Mobile Nederland. Achteraf bleek het paniek om niets, want uiteindelijk zijn het de private-equitypartijen Apax en Warburg Pincus die er met de buit vandoor gaan.

Een hele opluchting voor KPN, want achter Reliance zit de miljardair Mukesh Ambani en deze man heeft flink wat financiële middelen om het leven van KPN zuur te maken. Hier is het uiteindelijk niet van gekomen.

Deutsche Telekom (+0,0%) ontvangt met de verkoop van T-Mobile Nederland ruim €5 miljard. Het geld gebruiken de Duitsers om hun belang in zijn dochter T-Mobile US uit te breiden. Het Japanse Softbank is de verkopende partij. Hoe deze deal precies in elkaar zit, leest u in het onderstaande artikel

HAL

HAL (+0,0%) deed zijn naam afgelopen week eer aan. De investeringsmaatschappij staat erom bekend bedrijven te kopen die onder hun intrinsieke waarde noteren. De investering in Technip Energies voldoet perfect aan dit criterium.

HAL vat de koe stevig bij de horens en neemt tegen een koers van €11,15 een belang van 9,9% in Technip Energies. Daarmee komt het investeringsbedrag uit op €198,5 miljoen. Er zijn diverse zaken die een belegging in Technip Energies interessant maken. Welke dat zijn, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier vliegen omhoog. De Nederlandse tienjaarsrente loopt vijf basispunten op tot -0,20%.

Brede markt

De AEX (-0,5%) presteert redelijk in lijn met de overige Europese indices.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt met 11,3% tot 18,3 punten.

We zien een verdeeld beeld op Wall Street. De S&P 500 (-0,4%) en Dow Jones (-0,8%) verliezen terrein, terwijl de Nasdaq (+0,1%) het hoofd goed boven water houdt.

De euro daalt 0,3% en noteert nu 1,184 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-1,4%) heeft last van de hogere rentes. Zilver (-11,8%) geeft de winst van gisteren weer helemaal prijs. Gisteravond was er een bijzondere spike zichtbaar in de zilverprijs. Deze stijging is echter van korte duur gebleken.

Olie: WTI (-0,9%) en Brent (-0,5%) zakken, al is het niet dramatisch.

Bitcoin (-3,9%) kent een matige dag, maar handhaaft zich vooralsnog boven de $50.000.

Het Damrak:

PPG (-2,8%) geeft een omzetwaarschuwing af in verband met problemen in de toeleveringsketen. Ook Akzo Nobel (-2,5%) zien we op dit nieuws dalen.

(-2,8%) geeft een omzetwaarschuwing af in verband met problemen in de toeleveringsketen. Ook (-2,5%) zien we op dit nieuws dalen. De banken ABN Amro (+1,3%) en ING (+0,2%) houden het hoofd dankzij de oplopende rente boven water.

(+1,3%) en (+0,2%) houden het hoofd dankzij de oplopende rente boven water. Prosus (+1,3%) profiteert vandaag van het goede sentiment in Chinese technologie-aandelen.

(+1,3%) profiteert vandaag van het goede sentiment in Chinese technologie-aandelen. ASMI (+2,1%) ligt goed door een koopadvies van BNP Paribas. Tevens hanteert de Franse zakenbank een koersdoel van €400, wat een opwaarts potentieel van 14% impliceert.

(+2,1%) ligt goed door een koopadvies van BNP Paribas. Tevens hanteert de Franse zakenbank een koersdoel van €400, wat een opwaarts potentieel van 14% impliceert. Het is mij een raadsel waarom ASML (-1,4%) vandaag zo hard teleurstelt. Wellicht is de stijgende rente de trigger. Anderzijds heeft aandeel de laatste maanden een behoorlijk ritje gemaakt dus liggen winstnemingen altijd op de loer.

(-1,4%) vandaag zo hard teleurstelt. Wellicht is de stijgende rente de trigger. Anderzijds heeft aandeel de laatste maanden een behoorlijk ritje gemaakt dus liggen winstnemingen altijd op de loer. Aperam (+4,1%) had tijdens zijn beleggersdag goed nieuws te melden. De ebitda komt in 2025 naar verwachting €300 miljoen hoger uit ten opzichte van de periode 2017-2019. Wel opvallend dat het roestvrijstaalbedrijf een winstverwachting voor over drie jaar durft af te geven. De markt is bijzonder cyclisch, waardoor het bijna ondoenlijk is om een fatsoenlijke inschatting te maken.

(+4,1%) had tijdens zijn beleggersdag goed nieuws te melden. De ebitda komt in 2025 naar verwachting €300 miljoen hoger uit ten opzichte van de periode 2017-2019. Wel opvallend dat het roestvrijstaalbedrijf een winstverwachting voor over drie jaar durft af te geven. De markt is bijzonder cyclisch, waardoor het bijna ondoenlijk is om een fatsoenlijke inschatting te maken. Eurocommercial Properties (+2,8%) kent een goede dag al is het handelsvolume van 78.000 stukjes niet bijzonder.

(+2,8%) kent een goede dag al is het handelsvolume van 78.000 stukjes niet bijzonder. De koers van Pharming (-0,3%) is sinds eind vorig jaar niet vooruit te branden. Vrijwel iedere stijgingsdag lijkt aan te worden gegrepen om te verkopen.

Adviezen

Akzo Nobel: naar €133 van €136 en kopen - Goldman Sachs

ArcelorMittal: naar €50 van €45 en kopen - Citigroup

ASMI: naar kopen en €400 - BNP Paribas

ASML: naar €780 van €700 en kopen - JPMorgan Cazenove

ASR: naar €46 van €41 en kopen - KBC

Just Eat Takeaway: naar €90 van €94 en houden - Royal Bank of Canada

Prosus: naar €90 van €105 en kopen - Independent Research

Agenda

Woensdag 8 september Consensus