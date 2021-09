Tracker Tips: hoogrentend in Azië

ETF-provider Tabula komt met de eerste Europese tracker op het gebied van hoogrentende bedrijfsobligaties met een ESG-tilt in Aziatische landen zonder Japan.

Hierbij is de obligatiespecialist een samenwerking aangegaan met Haitong International Asset Management uit Hong Kong, de eerste beursprofessional uit China actief als market maker op Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq.

TAHY

De Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (met ticker TAHY en ISIN-code IE000LZC9NM0) is spoedig verhandelbaar op de London Stock Exchange in US dollar, met een lopende kostenratio van 0,60% op jaarbasis.

Mijn verwachting is dat net als bij andere obligatietrackers van Tabula een Nederlandse KIID beschikbaar zal worden gesteld, dus toegankelijk voor beleggers in ons land.

Deze tracker, die is ontwikkeld door Tabula, Haitong. Data-analist IHS Markit volgt de iBoxx Asia ex-Japan USD Corporates ESG High Yield-index die blootstelling biedt aan in Amerikaanse dollar luidende hoogrentende obligaties met een minimale omvang van $ 250 miljoen.



De bovenstaande grafiek geeft de performance van de onderliggende referentie weer vanaf het begin van 2019.

ESG-filter

Op basis van de MSCI-gegevens maakt de benchmark gebruik van ESG-tilts door een overweging te nemen in uitgevers van obligaties met een hogere ESG-rating of een positief ESG-momentum.

Het bevat ook een uitsluitingsmethodologie die emittenten verwijdert die betrokken zijn bij bepaalde controversiële bedrijfsactiviteiten. Met hoogrentende obligaties kunnen er doorgaans grotere zorgen zijn over ESG, met name op het vlak van governance. TAHY is geclassificeerd onder Artikel 8 van de zogenoemde Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Asian credit

De Aziatische bedrijfsobligatiemarkt, ook bekend als Asian credit, is een activaklasse van $1 biljoen en de op één na grootste obligatiemarkt ter wereld.

Hierbij is het ook noemenswaardig dat het wanbetalingspercentage voor Aziatische hoogrentende obligaties in Amerikaanse dollar aanzienlijk lager was dan die in de VS.

De onderstaande grafiek geeft de belangrijkste fondskarakteristieken weer, zoals de yield en duratie.

Naast interessante rendementskansen kan deze markt ook diversificatievoordelen bieden in een obligatieportefeuille, omdat deze zich vaak in een ander stadium van de marktcyclus bevindt.