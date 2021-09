Makke koersen voorbeurs, maar er is veel te doen en gedoe

De AEX openingsindicatie is ietsie lager, ofwel afwachten weer of 800 op het bord komt. Als de Amerikanen nou een beetje goed uit bed komen na een dagje dicht... Verder zijn er nu amper opvallende koersen. Er is wel nieuws.

Apax en Warburg Pincus dus, T-Mobile Nederland is verkocht voor het vriendenprijsje van... Raad maar wat KPN hiermee doet vandaag.

De kater na Zandvoort? Er meldt zich de eerste shorter in CM.com, Highbride Capital Management met 0,62%. Dat moet je dan ook wel weer durven met zo'n beweeglijk aandeel met beperkte free float en brede markt die momentum hebben. En vloer en boek weten het nu ook.



Als ik het goed heb is vanaf vandaag bitcoin het wettige betaalmiddel in El Salvador en u ziet dat de opkoopprogramma's al volop draaien :-)

Hier bitcoin en ethereum, de trends zien er goed uit:



En dan ook nog even dit, 2,4%. hallo zeg, cash is duur.

Consumentengoederen en -diensten waren in augustus 2,4 procent duurder dan een jaar eerder. Vooral de prijsontwikkelingen van pakketreizen naar het buitenland en een verblijf in bungalowparken droegen bij aan de hogere #inflatie. https://t.co/JGYrLcKA3j pic.twitter.com/aZG6z23sgJ — CBS (@statistiekcbs) September 7, 2021

De opening dan zonder bijzonderheden. Azië ligt goed, de dollar stabiliseert en olie stijgt. Tencent staat nu +2,6% in Hong Kong.



De rentes dan, de VS doet ook weer mee na een dagje dicht.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met alweer Prosus (met Veon) dat een deal doet, Brussel dat nu ook moeilijk doet over Nnidia-Arm overname en er komt weer een beursgang aan:

08:00 Brussel zet vraagtekens bij overname ARM door Nvidia - media

07:48 Bertelsmann brengt callcenterbedrijf Majorel naar Amsterdamse beurs

07:43 Centrale bank van Australie handhaaft monetair beleid

07:31 Deutsche Telekom verkoopt T-Mobile Nederland

07:15 VEON en Prosus investeren in ShopUp

07:10 Nederlandse consumentenprijzen stijgen nog harder

07:04 Europese beurzen openen licht lager

06:58 Chinese export en import stijgen harder dan verwacht

06:57 Meer dan 221 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06 sep Sterke weekstart voor Europese beurzen

06 sep Beursblik: consolidatie Nederlandse supermarkten onvermijdelijk

06 sep Resultaten Ease2Pay trekken aan

06 sep AEX nipt onder 800 punten gesloten

De AFM meldt deze shorts met illustere namen.

De agenda met alweer de eerste voorlopende indicator over september.

04:00 Handelsbalans - Augustus (Chi)

06:30 Inflatie - Augustus (NL)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Industriële productie - Juli (Dld)

11:00 ZEW economisch sentiment - September (Dld)

En dan nog even dit

Valt dan weer mee:

JUST IN: China’s trade unexpectedly surged in August despite virus outbreaks and disrupted global supply chains https://t.co/E69YSWyM4h pic.twitter.com/tTFJ2m3NGl — Bloomberg Markets (@markets) September 7, 2021

Op 40.000 is er pas een nieuwe all time. Die uit 1989 weet u wel:

LATEST: The Nikkei 225 Stock Average climbed above 30,000 for the first time since April https://t.co/JPdcCAcRGG pic.twitter.com/kFVzSMHFgb — Bloomberg Markets (@markets) September 7, 2021

Alibaba -1,0%, hoewel dit aanleiding was voor flinke daling, meen ik.

Chinese prosecutors drop case against former Alibaba employee accused of sexual assault https://t.co/ZT65l5Z3yR pic.twitter.com/973xuvR59M — Reuters (@Reuters) September 7, 2021

Na DWS dat het aan dse stok heeft met de Amerikaanse toezichthouder SEC nu ook...

EXCLUSIVE Allianz under investigation in Germany over investment funds https://t.co/mhx3Gg2W8H pic.twitter.com/SSzjDOlePK — Reuters (@Reuters) September 7, 2021

Vandaag geopend:

The big names in the car industry are busy unveiling new vehicles at the Munich car show and nearly all of them electric. But the global shortage of semiconductor chips and rising raw material costs is casting a shadow over the event https://t.co/iciKIJVrIM pic.twitter.com/iANzUFE4CP — Reuters (@Reuters) September 7, 2021

Kolen dus! Oh ja, voor die rally ging Peabody wel -98%. Ja, -98%. En nog een beetje.

The world's largest publicly traded coal company, Peabody, is now 2010% higher since the US presidential election. pic.twitter.com/EiFeS2KaXw — Karel Mercx (@KarelMercx) September 6, 2021

Rijkdom is geen keuze. Niet voor iedereen dan.

Kim Kardashian and other high-profile influencers put consumers at risk of being lured into the “cryptobubble with delusions of quick riches,” the U.K.'s financial watchdog warned https://t.co/uWHmDhwW4o — Bloomberg Markets (@markets) September 7, 2021

De president van El Salvador nog even:

En bedankt ECB:

High Risk, No Yield Bonds… pic.twitter.com/z4jPZcFmNA — jeroen blokland (@jsblokland) September 6, 2021

Veel plezier en succes vandaag.