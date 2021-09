ASML blijft doordenderen: er zijn nog steeds gretige kopers in de markt

De chipsector blijft het beurssentiment domineren. Iedereen wil halfgeleiders in de portefeuille, zeker nu automaker Volkswagen heeft laten weten dat de structurele tekorten aan chips nog langere tijd zullen blijven aanhouden.

Voor onze eigen vaderlandse chippers, ASML, ASMI en Besi, blijft het dan ook feest., hoewel we ons ooit op deze plaats zullen afvragen wie als laatste het licht heeft uitgedraaid. Maar voorlopig is bij al onze halfgeleideraandelen de lange termijn uptrend intact.

Op sleeptouw

Ook de rest van de Nederlandse beurs wordt door deze aandelen op sleeptouw genomen, want inmiddels zijn wegen deze aandelen door de hoge koers steeds zwaarder.

Vandaag bespreek ik ASML, dat sinds begin 2019 in beurswaarde meer dan is vervijfvoudigd, van €137 naar €740. Sinds begin 2020 is de koers bijna verdrievoudigd.

Jaar van de chips

Bovendien gaat ASML dit jaar door het dak met een koerswinst van 87%. We kunnen inmiddels stellen dat 2021 het jaar van de chips is geworden, misschien nog wel interessanter dan crypto's.

Ik heb vorig jaar al aangegeven dat voor halfgeleideraandelen 2021 een uitstekend jaar zou worden.

Vooralsnog houden wij het aandeel ASML goed vast in de Nederlandse lange termijn TA-portefeuille. Ons laatste lange termijn koopadvies in ASML voor defensieve beleggers is van 18 maart 2019. Toen adviseerden wij de leden van de Tostrams-club 120 aandelen ASML aan te kopen en in portefeuille op te nemen op een koers van €168.

Ons eerste lange termijn berekende koersdoel op €650 is inmiddels gepasseerd en afgelopen maand verhoogd (lees de analyse hieronder).

ASMI en Besi houden we eveneens aan in de defensieve Tostrams-portefeuille, hoewel Besi lijkt haperen. In Besi hebben we niet zo lang geleden 1/3 van de positie verkocht.

Lange termijn ASML: Kopers blijven dominant

In de recente terugval heeft ASML een hogere bodem achtergelaten binnen de stijgende trend. ASML ontwikkelt zich technisch zeer sterk. De koersbodems worden voortdurend ver boven de voormalige koerspieken gevormd. Dit geeft aan dat er sprake is van gretige kopers in de markt.

De stijgende trend is intact. Er is opwaarts ruimte richting de weerstand van €800,00 (berekend koersdoel). Steun ligt op de grafiek rond €566,00 (de bodem van 19 juli).

Zolang deze steun intact blijft is het advies aan onze leden: aanhouden in de defensieve lange termijn beleggingsportefeuille.

De procentuele koersverandering sinds de laatste opname in de Tostramsportefeuille van 18 maart 2019 bedraagt inmiddels 341%

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (de rode glooiende doorlopende lijn) laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie.

De sterk stijgende B.O.B.-indicator (blauwe glooiende doorlopende lijn) geeft aan dat ASML vele malen beter presteert dan AEX. De B.O.B.-lijn vergelijkt het koersverloop van ASML met dat van de AEX-index.