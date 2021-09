Slotcall: vuurtje chipsector opnieuw aangestoken

De AEX miste nét de kracht om de horde van de 800-puntengrens uit te nemen. Tegelijkertijd was er wel sprake van een sterke handelssessie ondanks dat Wall Street zijn deuren gesloten hield in verband met Labor Day. Chipsector blijft terrein winnen Chips, chips en nog eens chips. Topman Diess van VW gaf een interview aan Bloomberg en liet daarbij weten dat het tekort aan chips voorlopig nog zal blijven bestaan. Opmerkelijk, bij de halfjaarcijfers had de autofabrikant nog laten weten dat dit probleem zou pieken in Q3 en mogelijk alweer deels in Q4 zou kunnen worden ingelopen. De Beleggersdesk vroeg zich vorige maand al af waar dit optimisme op gestoeld was gezien de uitlatingen van Infineon. Het doet de koersen van ASML, ASMI en Besi in ieder geval goed: de chippers behoren tot de koplopers vandaag op het Damrak, samen met het opkrabbelende Philips en Prosus. Beleggers met posities in KPN, Signify, InPost, CTP en Ordina hadden het nakijken. Dit rijtje fondsen wist niet te profiteren van het bullish sentiment. Het gevoel niet in de juiste aandelen te zitten: dat overkomt de beste. Tesla Artificial Intelligence Day De veelbesproken autofabrikant Tesla mag dan wel als 'storystock' te boek staan, maar de artificial intelligence day die het concern onlangs hield, maakt veel duidelijk wat beleggers de komende jaren mogen verwachten. Nieuwsgierig? Het complete verhaal wordt uit de doeken gedaan bij IEX Premium. AI-Day Tesla is een gamechanger #Tesla https://t.co/Ccim2aT9yQ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 6, 2021 KPN krijgt meer concurrentie Deutsche Telekom heeft de Nederlandse activiteiten in de etalage gezet en daar is belangstelling voor uit India: Reliance Industries heeft naar verluidt een bod van circa €4,8 miljard in de maak. Bij KPN zullen ze niet staan te juichen: Reliance is een echte prijsvechter met diepe zakken. Meer hierover bij iEX Premium. IEX modelportefeuille De IEX modelportefeuille kan wegens het relatief defensieve karakter van de meeste in de portefeuille opgenomen aandelen de AEX niet geheel bijhouden, maar staat evengoed wel op een plus van ruim 25%. De Beleggersdesk speurt naarstig naar mogelijkheden de beschikbare kaspositie van circa 12% aan het werk te zetten, maar veel aandelen die in aanmerking zouden komen zijn al stevig geprijsd. Slimste Belegger De Slimste Belegger gaat binnenkort weer van start: 13 september om precies te zijn. Deze week is de oefenweek, maar gezien de dagelijkse scherpe comments hier zal oefenen voor de meesten van U ongetwijfeld overbodig zijn, toch? ;) Meedoen kan nog steeds en kost niets: inschrijven kan hier. Wall Street De Amerikaanse beurzen zijn vandaag gesloten in verband met Labor Day. Rentes

De rentes kunnen nog altijd lager, verder commentaar overbodig.



De AEX sloot 1,1% hoger, nipt onder de 800 punten



Wall Street is gesloten in verband met Labor Day



De euro versus de dollar leek even door de 1,19 te gaan, maar valt weer wat terug op 1,186



De VIX noteert rond de 16,5: grote stress is op dit niveau afwezig



Goud en zilver zijn ook vandaag amper in beweging te krijgen



Olie: WTI en Brent stabiliseren rond de $70 per vat



: WTI en Brent stabiliseren rond de $70 per vat Bitcoin kost voor de liefhebber vandaag $51,7k

Het Damrak

ASMI (+ 2,4%) profiteert volop van de chiptekorten die langer zullen aanhouden dan eerder gedacht. Het zal de marges ten goede komen

ASML (+ 2,7%) doet uiteraard ook mee met het chipfeestje

Besi (+ 1,6%) idem voor Besi, al blijft deze wat achter bij de twee andere chippers van het Damrak

KPN (- 3,3%) verliest eerdaags Deutsche Telekom als concurrent, maar krijgt er mogelijk een gevaarlijker concurrent uit India bij.

Philips (+ 2,1%) ligt al enkele dagen sterk, de zorgen over de beademingsapparatuur zijn wat overtrokken geweest

Alfen (+ 3,4%) is doorgeschoten qua marktwaardering, maar dit weerhoudt beleggers er niet van (bij) te kopen



Inpost (- 2,3%) heeft deze (korte) maand al zo'n 10% ingeleverd, grootaandeelhouders die bereid zijn te verkopen met korting is niet bullish

TomTom (+ 7,3%) schoot er direct na de lunch vandoor. Concreet bedrijfsnieuws kon zo gauw niet gevonden worden, althans niet bij TomTom zelf.

(+ 7,3%) schoot er direct na de lunch vandoor. Concreet bedrijfsnieuws kon zo gauw niet gevonden worden, althans niet bij TomTom zelf. Op de lokale markt verliest nieuwkomer NX Filtration (- 6,5%), dit wel na enkele dagen fors omhoog. Allicht een rondje winstnemingen.

Adviezen DSM: naar €195 van €180 en kopen - Deutsche Bank

NN Group: naar €52 van €44 en kopen - JPMorgan

Ageas: naar €49 van €60,57 en kopen - JPMorgan

Asr: naar €46 van €43,80 en kopen - JPMorgan

ABN Amro: naar €10,80 van €10,75 en naar houden van kopen - KBC Securities Agenda 04:00 Handelsbalans China - aug

06:30 Inflatie Nederland - aug

06:30 Rentebesluit Australië - RBA

08:00 Industriële productie Duitsland - jul

11:00 ZEW economisch sentiment Duitsland - sept



