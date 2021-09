Beursexperts: koop Prosus, gooi Just Eat Takeaway in de uitverkoop Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Redactioneel

Na een paar bewolkte weken is eindelijk de zon weer doorgebroken. Ook bij de deelnemers aan de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. Augustus heeft geen beste reputatie als beursmaand. Veel experts gingen dan ook uit van een correctie. Maar die bleef uit. Per saldo was het zelfs een heel aardige maand, waarbij de AEX-index met 3,4% wist op te klimmen. En dan te bedenken dat dit cijfer ook nog eens met zo'n 1,5 procentpunt werd gedrukt door aandelen die ex-dividend gingen. De stijging werd vooral gedragen door techbedrijven, zoals ASML (+10%) en Adyen (+19%), die in de AEX een relatief zware weging hebben. Verwachtingen september: zon begint weer voorzichtig te schijnen Voor september zijn de 65 deelnemende experts een stuk optimistischer. Een op de drie ondervraagden denkt dat AEX met meer dan 2% zal stijgen. Een van de deelnemers brengt in herinnering dat hij in 2001 al voorspelde dat de AEX-index zou oplopen naar 800 punten. Hij heeft gelijk gekregen, zij het pas twintig jaar later. "Beleggen is een kwestie van geduld hebben", relativeert Van Zeijl. Bijna een kwart verwacht dat de AEX-index deze maand zal dalen. Vooral het afbouwen van QE (taperen) wordt beschouwd als een risico. Sommige profs vinden de beurs weliswaar te duur, maar zien nog geen triggers voor een crash. Andere experts zien wel wat bubbels, maar dan vooral in zaken als crypto's, Robinhood-aandelen en meme stocks. De stemming onder de beursexperts voor september is als volgt: 32,3% is optimistisch (dat was vorige maand 24,2%)

44,6% is neutraal (tegen 40,3% vorige maand)

23,1% is pessimistisch (was 35,6%)

Saldo: +9,2%. Prognose komende halfjaar: dubbeltje op zijn kant Voor de komende zes maanden zijn de optimisten nipt in de meerderheid. 24% verwacht een stijging en 21% verwacht een daling. Dat betekent dat dus een heel ruime meerderheid (56%) voor neutraal gaat. Dit verschilt nauwelijks met de voorspelling van vorige maand. Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden: 23,1% is optimistisch (dat was vorige maand 22,6%)

55,4% is neutraal (tegen 53,2% vorige maand)

21,5% is pessimistisch (dat was 24,2%)

Saldo: 1,5% Aandelenkeuzes augustus: Aegon, Ahold en ASMI waren gouden greep Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het ervan af gebracht? De keuze voor Aegon, Ahold Delhaize en ASMI bleek een gouden greep Alleen Heineken stelde teleur. Per saldo behaalden de toppers een rendement van 7,5%. Ook wat betreft de floppers hadden de experts het redelijk bij het rechte eind. De enige grote misser was ASML, die tegen de verwachting in een dubbelcijferig rendement liet zien. Per saldo zat het rijtje floppers 3,3% in de lift. Een fictief long/short fonds zou dus 4,2% hebben verdiend. Daarmee is de AEX-index overtroffen. Toppers augustus

Rendement

Floppers augustus Rendement

Aegon +16,7% Unibail-Rodamco-Westfield +5,7% Ahold Delhaize +9,1% Arcelor Mittal -3,3% ASM International +9,9% Just Eat Takeaway +2,5% Heineken -5,6% Wolters Kluwer +1,4% ASML +10,3% Keuzes september: Prosus is favoriet, JET in de uitverkoop Tot slot de keuzes voor september. Welke aandelen moeten we volgens de beursexperts absoluut hebben en welke kunnen we beter mijden? Bovenaan het boodschappenlijstje prijkt ditmaal Prosus. Het feest voor Aegon is volgens veel experts nog niet voorbij. Ook Shell en Besi gooien hoge ogen. Opmerkelijk genoeg hebben lezers van IEX (die ook elke maand hun voorkeuren kunnen opgeven) een vergelijkbaar lijstje gemaakt.



In het beruchte rechterrijtje gaan vier aandelen in de rebound: Just Eat Takeaway, Unibail, ASML en Wolters Kluwer. Alleen Adyen en DSM zijn nieuw. Toppers september

Saldo*

Floppers september Saldo*

Prosus 6 Just Eat Takeaway -9 Aegon 4 Unibail-Rodamco-Westfield -4 Royal Dutch Shell 4 Adyen -3 BESI 3 ASML -2 Wolters Kluwer -2 DSM -2 * Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

