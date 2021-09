Vlakke koersen en onverwachte nieuwtjes zijn er voorbeurs

De AEX indicatie is zo vlak als ons land zelf na... en u weet wat er komen gaat: weer records op Wall Street, bij wijze van wadend in het water. Er zijn nu verder geen gekke of opvallende koersen.

Er is maar één nieuwtje bij ons. HAL bulkt van de cash door de verkoop van GrandVision, dat rendeert natuurlijk niet echt lekker anno nu en het beleggingsfonds geeft de eerste centjes uit:

We doen het vandaag vooral met het Amerikaanse Payroll Report en inkoopmanagersindices dienstensector over augustus. Moet u die Japanse en vooral Chinese eens zien, oef:



Kijk aan, de DAX krijgt vandaag een upgrade van formaat. Zeg maar gerust heruitvinding. De index lijkt trouwens wel een beginner met nu nog een keer zulke namen toevoegen :-) Vandaag krijgen we de fondsen te horen.

Boost needed! #Germany’s Dax undergoes biggest makeover since its inception in 1987 as it expands from 30 to 40, potentially bringing an infusion of high-octane stocks such as Zalando and Hello Fresh which may help the index outperform peers.https://t.co/TsqL8cOrvF pic.twitter.com/enwCrt4IoC — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 2, 2021

Dit is toch ook wel even het noemen waard, de intussen vaste rubriek Intussen in China. Na Pinduoduo, beleggen voor liefdadigheid: zoiets? Tencent doet nu -1,9%.

Alibaba pledged to invest $15.5 billion by 2025 in support of ‘common prosperity’, an initiative by President Xi Jinping encouraging companies to share wealth in an effort to ease inequality in the world's second-largest economy. More here: https://t.co/WjlSS5gK2n pic.twitter.com/dLlyzFAbyw — Reuters Business (@ReutersBiz) September 3, 2021

De opening dan met maar één uitschieter? De Japanse premier Shuga stelt zich niet herkiesbaar omdat hij klungelt met de de pandemie en de Nikkei 225 doet een OnnovanderStolpje:



De rentes doen ons bij deze de groeten:

Nieuws, advies, shorts en agenda

De agenda met inkoopmanagersindices en Payroll Report:

00:30 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Chi)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (VK)

11:00 Detailhandelsverkopen - Juli (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - Juli (Bel)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Augustus (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten Markit - Augustus def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Augustus (VS)

En dan nog even dit

Weer:

The S&P 500 and Nasdaq closed at record highs as higher commodity prices helped energy stocks recover ground https://t.co/dNxDTpb6x9 pic.twitter.com/cPCnXftsU9 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 3, 2021

Meer DAX, de definitieve:

WATCH: German exchange operator Deutsche Boerse is set to announce new entrants to the blue-chip DAX index on Friday, part of the index's biggest ever overhaul pic.twitter.com/xqxBqOUQhr — Reuters Business (@ReutersBiz) September 3, 2021

Regulation blitz, want een vondst:

The latest target of China's tech regulation blitz: algorithms https://t.co/zRkZStcsX0 — CNBC (@CNBC) September 3, 2021

Vanmiddag het Payroll Report dus:

A record share of U.S. small-business owners said they had vacant positions in August https://t.co/8MRUZewOUz — Bloomberg Markets (@markets) September 2, 2021

Als dit maar niet marktbreed (winst)groei gaat raken...

General Motors said it will reduce production in eight assembly plants across North America in September, as the industry wide chip shortage continues to cause massive auto production cuts around the globe. Read more https://t.co/9BohUFAOhC pic.twitter.com/jf70YFir9d — Reuters Business (@ReutersBiz) September 3, 2021

Nederland is geen uitzondering:

'Property market on steroids': Asia-Pacific's real estate boom sees buyers bidding up prices https://t.co/2Qt7WRi1aB — CNBC (@CNBC) September 3, 2021

Ik heb geen toegang, maar één naam kan ik geloof ik wel raden:

New for subscribers: Investment bank picks the best energy stocks to buy right now — here are 9. Check out @CNBCPro today. https://t.co/hycVTCQeGA — CNBC (@CNBC) September 2, 2021

Dan kunnen wij aandelen blijven kopen?

Emergency purchases set to slow but ECB to buy bonds for years https://t.co/ClyO8wylpP pic.twitter.com/tEqiMbakak — Reuters Business (@ReutersBiz) September 3, 2021

Fijn weekend alvast:

Veel plezier en succes vandaag.